Cuatro investigados por presuntamente robar cosméticos y perfumes valorados en 2.000 euros en Calp (Alicante)

Agente de la Guardia Civil junto con productos intervenidos en el marco de esta operación - GUARDIA CIVIL

ALICANTE, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil investiga a cuatro personas como presuntas autoras de cincos delitos de hurto de cosméticos y perfumes en establecimientos del municipio alicantino de Calp. En el marco de esta actuación, los agentes han recuperado productos valorados en cerca de 2.000 euros.

Los hechos ocurrieron cuando agentes del Área de Investigación del Puesto Principal de esta población realizaban un servicio en una de las calles más transitadas, donde se ubican numerosos comercios, entre ellos perfumerías y tiendas de cosmética.

Los guardias civiles observaron a una mujer que portaba un bolso de grandes dimensiones y que realizaba señales a un varón situado junto a un vehículo estacionado en una zona de carga y descarga. Seguidamente, el hombre accedió al interior del vehículo, lo que despertó las sospechas de los agentes, según ha explicado la Benemérita en un comunicado.

Ante la posibilidad de que se estuviera cometiendo algún tipo de delito, los agentes identificaron a los cuatro ocupantes del turismo: dos hombres y dos mujeres, todos ellos de entre 40 y 50 años y con numerosos antecedentes policiales relacionados con hurtos en comercios.

Durante el registro del vehículo, los agentes localizaron tres bolsas que contenían perfumes de marcas de lujo, cosméticos de firmas exclusivas y diversas prendas de vestir como guantes, gorros y calcetines.

BOLSOS MODIFICADOS PARA ANULAR LA ALARMA

Asimismo, se intervinieron dos bolsos modificados específicamente para anular los sistemas de alarma de los establecimientos, un 'modus operandi' conocido como bolsa de Faraday. Uno de ellos presentaba el forro rajado y el otro estaba adaptado con cinta adhesiva y láminas de aluminio, lo que permitía bloquear los campos eléctricos y evitar que los arcos de seguridad detectaran los productos presuntamente sustraídos.

Según la Guardia Civil, ninguno de los identificados pudo acreditar la procedencia legal del material intervenido. Las gestiones posteriores confirmaron que los artículos habían sido sustraídos en cinco comercios de Calp, con un valor aproximado de 2.000 euros.

De acuerdo con la investigación, los productos supuestamente iban destinados al mercado negro, debido a su "alta demanda y fácil salida", lo que habría proporcionado a los presuntos autores un beneficio económico.

Las diligencias instruidas han sido remitidas al juzgado de guardia del partido judicial de Dénia. Los investigados han quedado en libertad a la espera de la celebración del correspondiente juicio rápido.

La Guardia Civil ha detallado que esta actuación se enmarca en el Plan Comercio Seguro, que se intensifica en fechas señaladas con el objetivo de aumentar la seguridad en zonas comerciales con gran afluencia de personas y prevenir robos con fuerza, robos en tiendas y hurtos.