Cuba-Puerto Rico gana por octavo año consecutivo el concurso de calles iluminadas

Decenas de personas durante la inauguración de la iluminación de las Fallas 2026, en la Falla Cuba-Puerto Rico, a 6 de marzo de 2026, en Valencia. - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La comisión fallera Cuba-Puerto Rico se ha alzado, por octavo año consecutivo, con el primer premio del concurso de calles iluminadas de la Junta Central Fallera (JCF). En el segundo puesto repite Sueca-Literato Azorín y el tercero es para Malva-rosa-Antoni Ponz-Cavite.

Los premios de la categoría A del concurso de estas Fallas 2025 han recaído, en primer lugar, en Cuba-Puerto Rico; el segundo puesto, para Sueca-Literato Azorín; en tercer lugar, Malva-rosa-Antoni Ponz-Cavite y en cuarta posición, Cuba-Literato Azorín.

Respecto a la categoría de plata, Riu Tajo-Cavite ha conseguido el primer premio, seguida de Doctor Serrano-Carles Cervera-Clero (2), Regne de València-Ciscar (3), Vicent Sancho Tello-Xile (4), Arxiduc Carles-Músic Gomis (5), Plaça del Pintor Segrelles (6), Ceramista Ros-Josep M Mortes Lerma (7), Baró de San Petrillo-Leonor Jovani (8), Ferros-Joan Baptista Perales (9), Cadís-Els Centelles (10), Císcar-Borriana (11), Isabel la Catòlica-Ciril Amorós (12), Vidal de Canyelles-Sánchez Coello (13), Plaça Mercat de Russafa (14), Carrera de Malilla-Illa Cabrera (15), Duc de Gaeta-La Pobla de Farnals (16) y Lo Rat Penat (17).

El jurado del concurso de calles iluminadas ha recorrido las diferentes demarcaciones que compiten estos últimos días. El veredicto se ha hecho público durante la madrugada de este viernes al sábado.

"EFECTO WOW"

'Showllum' es el proyecto número 54 de la comisión Cuba-Puerto Rico, un lema que fusiona dos conceptos representativos --los showroom (Ximénez Group), y la Falla de la Llum-- y que cuenta con "las últimas tecnologías". Todo ello, destacan los responsables del montaje, "sin perder de vista ciertos conceptos de identidad" como la "elegancia, tradición, origen y atemporalidad". Asimismo, el espectáculo cumple los criterios de "sostenibilidad, eficiencia, innovación y seguridad"

La falla asegura que busca el "efecto wow" y, para ello, utiliza dos motivos en toda la demarcación, como son el Bordado/Peineta, y Manteleta, que combinarán con dos colores, el warm white y cold white, como homenaje a los dos colores iniciales de la incandescencia y de las primeras instalaciones Led.

Entre otros elementos, se ofrece una portada de entrada a la Falla por la calle Sueca modelo 'Bordados y Manteletas' de 15 metros de altura y 18 metros lineales de anchura en forma de chaflán, con cuatro pilares estructurales de sustento iluminado con 30.924 tecnología Led "de última generación".

El público también puede admirar 17 arcos especiales de Led complementados con cortinas de luces cruzadas con glitter inspirados en las manteletas del traje de fallera. El conjunto formado por los arcos y cortinas de leds de la Calle Puerto Rico y Cuba se iluminará con 229.920 puntos de luz. El total de la potencia de la iluminación decorativa alcanza los 39.5 Kw y hay más de 405.00 unidades de puntos Led.