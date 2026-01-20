Cuenta atrás para el Benidorm Fest 2026: acondicionan el recinto del festival

Acondicionamiento del Palau d'Esports L'Illa para el Benidorm Fest 2026 - AYUNTAMIENTO DE BENIDORM

ALICANTE, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Palau d'Esports L'Illa de Benidorm (Alicante) acoge esta semana los trabajos de preparación y acondicionamiento del recinto para albergar la próxima edición del Benidorm Fest, que dará comienzo el próximo 10 de febrero con la primera semifinal.

Según ha informado en un comunicado el concejal de Eventos, Jesús Carrobles, ya se han iniciado dichas labores con la retirada de las gradas y la protección del suelo con materiales técnicos de última tecnología.

Además del desmontaje y retirada de las gradas, también se han trasladado canastas, vallas y otros elementos para dejar la superficie de la instalación "lista" para la recepción de los elementos necesarios para el montaje posterior del escenario, gradas y camerinos, entre otras áreas.

"Un equipo de unas 30 personas trabaja prácticamente las 24 horas para completar la fase de acondicionamiento de las instalaciones, en la que se ha prestado especial interés en la protección de las pistas polideportivas del pabellón central", ha explicado Carrobles.

Asimismo, el edil ha detallado que se han colocado hasta tres materiales diferentes de protección sobre la tarima de las pistas deportivas. En concreto, en primer lugar, "una superficie de bateco", un revestimiento protector de pavimentos deportivos, y sobre este "se han instalado 3.500 metros de contrachapado de madera". A continuación, se han montado "suelos técnicos de última generación".

Una vez completada la fase de acondicionamiento, está previsto que lleguen a la ciudad los vehículos y personal de RTVE que se encargarán del montaje del escenario y del resto de infraestructuras del recinto del Benidorm Fest.

El concejal ha incidido en que con el montaje del espacio que albergará este evento "se da el pistoletazo de salida a la quinta edición" del Benidorm Fest. "Esperamos y trabajamos para que sea otro éxito", ha concluido.