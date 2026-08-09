Cuenta atrás para Rototom, un festival sin 'dress code' que hace de la diversidad su "seña de identidad" - VIOLETA PALAZON

CASTELLÓ, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Rototom Sunsplash, que celebrará su 31 aniversario en Benicàssim (Castellón) del 16 al 22 de agosto, volverá a reivindicar un modelo alternativo de festival sin 'dress code' en el que, en un guiño a su lema 2026, 'The Place to Be', "poder ser, y sentirse, uno mismo", indican desde la organización.

La macrocita cultural apuesta por "liberarse" un verano más de la imagen homogénea asociada a tendencias estéticas y contenidos para redes sociales y se erige como un "espacio donde no existe un código de vestimenta, pero sí una identidad compartida construida desde la diversidad cultural, la música y la convivencia", aseguran sus impulsores.

El cruce de las puertas del recinto revela, edición tras edición, una amalgama visual de modas, nacionalidades --más de 100 entre los 218.000 asistentes en la última edición--, acentos y generaciones que avala que esta ausencia de patrones, lo que "no implica una falta de personalidad", remarcan.

De hecho, la variedad de edades convive con la misma naturalidad que lo hacen los estilos: desde la estética vinculada históricamente a la cultura reggae y rastafari, con las rastas y los colores de la genealogía etíope al frente; hasta los peinados afro; las influencias del hip hop, el dancehall o la moda urbana de inspiración noventera; los turbantes; los pañuelos africanos adquiridos en mercados artesanales o las prendas de algodón orgánico.

Entre esa diversidad sobresale el León de Judá, símbolo histórico del movimiento rastafari y eje del logotipo del festival, habitual en camisetas, banderas, complementos o tatuajes como expresión de pertenencia a una comunidad internacional unida por valores como el respeto y la conciencia social.

"Nuestra identidad nace precisamente de la libertad de cada persona para expresarse. Esa mezcla de estilos refleja también la diversidad de culturas y generaciones que conviven en el festival", matizan desde la dirección del festival.

La programación musical de la edición de 2026 constata también esa mezcla. El cartel propone un recorrido que conecta la historia del reggae con las tendencias que atraen a nuevos públicos, situando en un mismo escenario a artistas que representan momentos muy diferentes de la evolución del género.

CONEXIÓN DE SONIDOS Y GENERACIONES

Los dos primeros cabezas de cartel son un reflejo de la conexión de sonidos y generaciones: del legado de Alpha Blondy, figura imprescindible para entender la expansión global del género durante las últimas décadas, que actuará el primer día de festival, el 17 de agosto; a la revolución del proyecto mainstream de dancehall, electrónica y sonidos urbanos que abandera Major Lazer Soundsystem (18 de agosto) y que conecta con el público más joven.

Entre ambos extremos se sitúan otros nombres que muestran la amplitud de la programación, con artistas que siguen renovando la escena, como los jamaicanos Shenseea y Protoje, la británica Greentea Peng, Kybba desde Italia, o, dentro de la escena estatal, la catalana Lia Kali, junto a los sonidos de raíz de Israel Vibration & The Roots Radics, Luciano o los pioneros del ska, The Skatalites.

La diversidad también tendrá continuidad fuera de los escenarios. Espacios como TeenYard reunirán actividades dirigidas al público joven, con exhibiciones de 'breakdance', batallas de improvisación y propuestas de arte urbano, mientras que Jamkunda ofrecerá talleres de ritmos y danza afromoderna abiertos a todos los asistentes, y Pachamama, la zona de bienestar, acercará a diario sesiones de yoga y talleres de conexión personal y agroecología, para cualquier perfil de público.

"En este 31 aniversario, volvemos a presentar una programación, dentro y fuera de los escenarios, y visible en cada rincón de esta ciudad temporal, en la que la identidad del festival se construye, una vez más, desde la colectividad", concluyen desde Rototom.