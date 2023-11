Cultura niega "censura" en el cese de Pérez Pont: "Esto no es un Madrid-Barcelona, esto es ir con el reglamento"

Añó dice que trabajan "en las mejores bases" para la dirección del centro y apunta a que seguirá dedicado al arte contemporáneo

VALÈNCIA, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria autonómica de Cultura, Paula Añó, ha vuelto a justificar el cese de José Luis Pérez Pont como director gerente del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana y del Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC) en la "mala praxis" y "transgresión de la buena fe contractual".

Y ha recalcado: "Esto no es ni censura, ni de derechas ni de izquierdas; esto no es, y perdonad el símil futbolístico, un Madrid-Barcelona o un Valencia-Levante. Esto no es ir con unos o con otros, sino ir con el reglamento, es decir, con el árbitro y con la legalidad. Y ahí sí que vamos a ser inflexibles, sea quien sea el que haya estado al frente de este y de otros organismos".

Así lo aseverado Añó, que ha presentado este martes una exposición en el CCCC, a preguntas de los medios sobre las críticas de asociaciones y representantes del sector de la cultura y usuarios del centro tras la destitución de Pérez Pont.

La secretaria autonómica ha reconocido que, "efectivamente, se ha levantado una reacción" y ha señalado que quizás no se ha sabido "explicar bien, aunque el antiguo gerente tiene perfectamente explicado y descrito, tanto en la carta de despido como en los motivos que se vieron en el Consejo General, todos estos particulares".

Ha incidido en que el nuevo equipo de gobierno tenía "un mandato expreso y claro, que era auditar todo el sector público instrumental" y se ha hecho "en todos los institutos y organismos que dependen de esta Conselleria de Cultura".

En el caso del Consorci de Museus, ha continuado, se vio que, "de forma reiterada desde el año 2016, teníamos unos informes de auditoría de intervención que eran francamente negativos". Ha citado "como ejemplo el del 2022, que decía que se abusa de la contratación menor o que hay una RPT que no se corresponde con la que se pactó" o las obras de arte compradas por más de un millón de euros que estaban "en un almacén, sin una sistematización y sin los controles que son preceptivos".

"CAOS"

Asimismo, ha considerado que "el gerente estaba también haciendo funciones del director artístico, algo que no estaba legalmente previsto, ni en los estatutos del consorcio ni en el contrato. "Al final --ha insistido-- se han desbordado las funciones, se han mezclado las funciones de gerencia y director artístico y esto ha dado lugar a que haya este caos que seguimos investigando y analizando porque queremos tenerlo todo muy bien documentado".

Entre las "soluciones a futuro" ha manifestado la intención de "desdoblar las dos funciones" y "en breve habrá un gerente con las dosis de liderazgo, experiencia en recursos humanos, en gestión y en contratación, que además podemos nombrar a través del Consejo General".

Y en paralelo, ha apostillado, se está trabajando en las bases para abrir una plaza de director artístico "con una dotación suficiente y necesaria para atraer el mejor talento posible, que será por concurso, por concurrencia".

"Yo no voy a ser directora de nada", ha resaltado Añó, que ha confirmado que, finalmente, la fórmula por la que se prevé seleccionar la dirección artística es el concurso. Preguntada por un posible plazo, ha abogado por "hacer las cosas muy bien, de una forma cuidadosa y que esté legalmente atada y bien atada".

Aquí ha subrayado la importancia de tener "un proyecto a largo plazo, un proyecto de calidad, un proyecto para todos, con la mejor dirección artística posible". Cuando se le ha planteado si será un proyecto enfocado al arte contemporáneo o a otro perfil, ha respondido: "Seguirá siendo un centro de arte contemporáneo. No tenemos ningún problema en esto".

La secretaria autonómica se ha mostrado convencida de que el diálogo con el sector "se va recuperando de una forma normal" y ha informado de una reunión con el colectivo de galerías Lavac que ha calificado de "muy fructífera". Ha precisado que "todos los contratos y todos los compromisos que tenía el Carme presupuestados o programados, si la contratación se ha hecho de una forma diligente, por supuesto seguirán adelante".

E interrogada por si también se ha "investigado" el funcionamiento de otras instituciones culturales, ha comentado que "claro que sí". Ha recordado que la semana pasada se celebró el Consejo Rector del IVAM, que aprobó la programación y el informe de auditoría. "Y todo estupendo", ha sentenciado.

"SEGUIREMOS ANALIZANDO"

"Nos ha saltado aquí, en el consorcio, una serie de irregularidades muy documentadas, que además el señor gerente tiene en su poder, y es por eso por lo que hemos tenido que tomar esta decisión. Por lo demás, obviamente seguiremos analizando, pero tenemos una falta de personal manifiesta y unos recursos escasos, pero estamos haciendo nuestro trabajo de una forma lenta pero segura. Lo que no podía ser es que nosotros llegásemos y arrasar con todo lo que había. Las cosas se tienen que hacer con detenimiento y con detalle, y así hemos actuado", ha sostenido.

Acerca de las manifestaciones de José Luis Pérez Pont en las que aseguraba que con el anterior gobierno del Botànic no había sufrido injerencias políticas, Añó cree que "está en su derecho de decirlo". No obstante, ha recalcado que "lo de injerencia política es absolutamente falso".

Finalmente, cuando se le ha planteado si el exgerente fue alertado previamente de las motivaciones esgrimidas para su cese, ha señalado: "Lleva muchos años con unos informes de intervención negativos y se le ha avisado reiteradamente".