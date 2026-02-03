Cultura, "pendiente" de la licencia municipal para rehabilitar el Museo Arqueológico de Sagunt con 300.000 euros

Museo Arqueológico de Sagunt - GVA

VALÈNCIA, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación, Cultura y Universidades está "pendiente" de que el Ayuntamiento de Sagunt (Valencia) conceda la licencia municipal necesaria para iniciar el proyecto de rehabilitación y modernización del edificio que alberga el Museo Arqueológico de Sagunt, gestionado directamente por la Conselleria.

La intervención, presentada al consistorio el pasado mes de diciembre, cuenta con un presupuesto cercano a los 300.000 euros, un proyecto de mejora en esta instalación cultural que contrasta con la falta de actuaciones de adecuación en los años anteriores, detalla el departamento que dirige Carmen Ortí en un comunicado.

El proyecto tiene como objetivo prioritario "ofrecer una solución definitiva a los problemas de humedades que afectan al inmueble, garantizando la integridad del edificio y unas condiciones adecuadas para la correcta conservación de las piezas arqueológicas que custodia el museo".

Junto a esta actuación estructural, se contempla la modernización integral de los espacios expositivos mediante la sustitución de los paneles actuales por otros más versátiles y adaptados a las últimas tendencias museográficas, así como la renovación completa de la instalación audiovisual y del sistema de climatización, añaden.

Mientras se tramita la licencia y pueden iniciarse las obras, la Conselleria ha adoptado con urgencia las medidas necesarias que permitan la rápida apertura de la planta que se encuentra cerrada como consecuencia de intensas lluvias producidas en los últimos días del mes de diciembre.

NAVE TALLERES

Por otra parte, la Conselleria también ha llevado a cabo las obras de emergencia para reparar los daños ocasionados por las inclemencias meteorológicas en la cubierta de la Nave Talleres, por un importe de 541.000 euros.

Asimismo, se está tramitando la contratación de los trabajos de mantenimiento de edificios adscritos a la Dirección General de Patrimonio Cultural que incluye la conservación del Teatro Romano, Castillo, Museo Arqueológico y Nave Talleres de Sagunt por un total de 2,56 millones de euros.

Desde la Generalitat subrayan que la administración autonómica está realizando desde el inicio de la legislatura una importante inversión para la protección, recuperación y rehabilitación de los distintos inmuebles y espacios que integran el Conjunto Monumental de Sagunt que asciende a más de 6,3 millones de euros en inversión ejecutada y prevista.

Estas importantes inversiones en solo tres años "forman parte de la estrategia puesta en marcha por la Conselleria para garantizar la preservación y puesta en valor del patrimonio artístico y cultural de Sagunt, uno de los más relevantes de toda la Comunitat Valenciana y contrastan con el abandono sufrido durante las dos anteriores legislaturas así como la falta de inversión por parte del Gobierno de España", hacen notar.

Del total de inversiones impulsadas por la Generalitat desde 2023, 2,8 millones de euros corresponden a contratos de carácter plurianual destinados a la implantación de una oferta didáctica y cultural en el Conjunto Monumental de Sagunt, puesta en marcha en 2024, así como a reforzar y mejorar el servicio de seguridad y vigilancia en diferentes edificios e instalaciones entre las que se encuentra el Teatro, Centro de Visitantes ubicado en el Castillo y el Museo Arqueológico.

A esta cantidad se suman más de 180.000 euros en contratos ejecutados durante estos dos últimos años entre los que se encuentran diversas obras realizadas en el Teatro Romano, como la reparación y protección frente a desprendimientos en la fachada y las galerías; el acondicionamiento de accesos, escaleras y recintos, la reparación de los servicios y la modernización de sus instalaciones, incluida la maquinaria del montacargas y la sustitución de una línea eléctrica aérea provisional cuya vigencia superaba ya las tres décadas, con el objetivo de garantizar la seguridad y mejorar el uso del monumento.

La inversión de la Generalitat no se limita al ámbito estrictamente monumental, sino que se extiende a otros espacios de la ciudad, como la adecuación para uso cultural de la denominada 'Nave de Talleres' del complejo industrial del Puerto de Sagunt, concluyen.