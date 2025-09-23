Cultura reconoce a Macastre y Torrevieja como capitales culturales valencianas para el año 2025

Archivo - Logotipo de la capitalida cultural valenciana - CONSELLERIA DE CULTURA - Archivo

VALÈNCIA 23 Sep. (EUROPA PRESS) - La Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo ha publicado en el DOGV la resolución por la que se reconoce a Macastre y Torrevieja como Capitales Culturales Valencianas para el año 2025.

Ambas localidades han obtenido la mejor puntuación entre las candidaturas presentadas a la modalidad de menos de 5.000 y más de 5.000 habitantes, respectivamente.

El objetivo de esta iniciativa es la visibilidad, el reconocimiento y la descentración de la cultura a lo largo de toda la Comunitat Valenciana, impulsando el acceso a la cultura a los habitantes de todos los municipios, incluyendo los más pequeños, según señala la Generalitat en un comunicado.

En este sentido, con esta nominación se pretende reconocer a aquellas localidades que hagan una apuesta decidida por la cultura como instrumento de cohesión social y fomento económico.

También tiene como ejes de trabajo descentralizar una parte de la oferta cultural que se promueve habitualmente desde la Generalitat, mejorando la comunicación entre la Conselleria y los productores, distribuidores y programadores culturales a lo largo de toda la Comunitat Valenciana, a la vez que se garantiza el derecho de acceso universal a la cultura.

Además, la Conselleria quiere generar actividad económica en el municipio galardonado y en su zona de influencia a través del turismo cultural y de los proyectos empresariales que puedan surgir, en el ámbito de la cultura, en torno a la capitalidad.

El reconocimiento como Capital Cultural Valenciana 2025 lleva aparejado una serie de compromisos por parte de la Generalitat, entre los que destaca la celebración de un acto de otorgamiento del reconocimiento para impulsar su promoción. Además, tanto Macastre como Torrevieja serán sede de diferentes propuestas culturales organizadas por la Conselleria.

El reconocimiento de Capital Cultural Valenciana podrá ser empleado por ambos municipios seleccionados en su programación cultural y su publicidad institucional hasta la publicación en el DOGV de la resolución del próximo concurso de Capitales Culturales Valencianas en 2026.