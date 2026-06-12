El curso escolar 2026/2027 comenzará en la Comunitat Valenciana el 9 de septiembre y finalizará el 18 de junio

Archivo - Mesas y sillas recogidas en un aula- Iván Terrón - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación, Cultura y Universidades, a través de la dirección general de Centros Docentes, ha establecido que el próximo curso escolar 2026/2027 en la Comunitat Valenciana comience el 9 de septiembre de 2026 en las etapas de Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y Formación Profesional, tanto en FP Grado Básico (FPB) como en las titulaciones de Grado Medio y Superior.

Asimismo, el último día lectivo del curso será el 18 de junio de 2027 en Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y FP Grado Básico y titulaciones de grado Medio y Superior. En total, el curso 2026/2027 contará con 179 días lectivos, según ha informado la Administración autonómica en un comunicado.

Así lo ha trasladado el director general de Centros Docentes, Jorge Cabo, tras el proceso de negociación con los distintos sectores de la comunidad educativa en el que se han abordado las fechas del calendario escolar para el próximo curso.

Por su parte, los programas formativos de cualificación básica y FP de segunda oportunidad comenzarán el curso el 14 de septiembre y finalizarán el 18 de junio.

Se unifican las fechas para la Formación de Personas Adultas, Enseñanzas Artísticas de Música y Danza, elementales y profesionales y Enseñanzas Profesionales de Artes Plásticas y Diseño que comenzarán el 14 de septiembre de 2026 y finalizarán el 11 de junio de 2027.

Los alumnos de Enseñanzas Deportivas de Régimen Especial comenzarán el curso el 21 de septiembre y finalizarán el 18 de junio. Las Escuelas Oficiales de Idiomas comenzará el curso el 28 de septiembre de 2026 y finalizará el 18 de junio de 2027.

PERIODOS DE VACACIONES

Los periodos no lectivos durante el curso 2026/2027 comprenden las vacaciones de Navidad, que serán desde el 22 de diciembre de 2026 al 6 de enero de 2027, ambos inclusive; y las vacaciones de Pascua, que engloban desde el 25 de marzo a 5 de abril de 2027, ambos inclusive.

Además, durante este curso escolar no serán lectivos los días festivos 9 de octubre, Día de la Comunitat Valenciana; 12 de octubre, Día de la Fiesta Nacional; 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción; y 19 de marzo, Día de San José.

REFUERZO DE LA AUTONOMÍA MUNICIPAL

Los Consejos Escolares Municipales seguirán disponiendo de tres días festivos a efectos escolares, que podrán distribuir a lo largo del curso según sus necesidades.

Asimismo, una vez aprobada la modificación normativa de la actual Orden que regula el calendario escolar con carácter excepcional y previo acuerdo del propio Consejo Escolar Municipal, podrán solicitar la modificación del calendario mediante el intercambio de entre uno y cuatro días lectivos por otros no lectivos consecutivos, siempre compensándolos por el mismo número de días lectivos.

El director general de Centros Docentes ha explicado que con esta medida "se refuerza la autonomía de los municipios que dispondrán de una mayor flexibilidad para adaptar el calendario escolar a sus fiestas y tradiciones locales". Cabe señalar que esta disposición no alterará el número de día lectivos ni la duración del curso escolar.

Para Jorge Cabo, "ganamos en autonomía y capacidad de adaptación a la realidad local, sin renunciar al rigor académico ni a la seguridad organizativa que necesitan centros y familias".