El CVC alerta del "peligro de extinción" de la música valenciana de tradición oral e insta a su conservación

Plantea a la Generalitat iniciar el proceso para declarar BIC la herencia musical popular y los archivos públicos que la contienen

El Consell Valencià de Cultura (CVC) ha alertado este lunes, en el pleno ordinario de junio que ha celebrado, del "peligro de extinción" en el que se encuentra la música valenciana de tradición oral y ha instado a su conservación a través de distintas medidas que ha planteado, entre ellas la creación de un repositorio en internet y la habilitación de la asignación presupuestaria suficiente para hacerlo posible.

Estas y otras medidas se recogen en el informe sobre la música valenciana de tradición oral y la accesibilidad a los archivos sonoros correspondientes que se ha presentado y debatido en esta sesión plenaria y que ha sido aprobado con todos los votos a favor y una abstención.

El informe, que ha sido elaborado y defendido por el consejero Vicent Torrent, destaca el valor de los audios de música y canciones tradicionales que conservan esas piezas e invita a trabajar para no perderlos, por lo que habla de la necesidad de arbitrar el acceso público a esos fondos a través del repositorio en internet que propone.

Este documento cita, entre otros, la acción del Instituto Valenciano de Musicología y Floklore, que dirigió Manuel Palau, con la publicación de los 'Cuadernos de Música Floklórica' que se publicaron en diversas etapas desde 1950 hasta 2013, así como los 'Cancioneros Musicales' de Salvador Seguí entre 1974 y 1990. Asimismo, habla de los fondos publicados en discos de la Fonoteca de Materiales, el archivo escolar y el archivo de los Talleres de Música Popular, con unas 30.000 grabaciones.

El texto presentado por Torrent apunta que el problema de la divulgación y del acceso en la actualidad surge del cambio de soporte tecnológico de las últimas décadas, abocado a internet.

"El objetivo de este informe es proponer unas consideraciones entorno a las grabaciones de música tradicional valenciana hechas a personas del pueblo, con intención recopiladora", señala el documento. Así, alude a músicas y canciones que están por tradición oral en la memoria de la población contemporánea de las comarcas valencianas y que han producido, en algunos casos, colecciones o fondos con diversas utilidades potenciales.

El informe añade que el CVC "es consciente de la decadencia que están padeciendo los archivos de música de tradición oral valenciana por causa del dilatado absentismo que se ha mantenido durante demasiados años por parte de la administración pública" y precisa que las recomendaciones se plantean "como un ejemplo de aquello que habría que o podría arbitrarse sin dilación".

En este sentido, expone que pretende hacer ver a los responsables de la política cultural de la Generalitat que actualmente "resulta urgente hacer un plan de creación de un repositorio en internet para recoger los archivos sonoros públicos de música de tradición oral valenciana custodiados y gestionados por la dirección adjunta de Música del IVC".

El documento también precisa que debería concretarse un plazo "de tiempo breve" para que la inauguración de ese repositorio pueda ser "inmediata". Además de plantear contar con asignación presupuestaria "suficiente" para cumplir con los plazos de creación de esa selección, se insta a contar con el personal necesario.

Igualmente, pide que se genere "un programa estable y eficaz para promover e incitar el uso del repositorio no solo entre los especialistas, sino especialmente entre los aficionados y entre la población en general".

BIEN DE INTERÉS CULTURAL INMATERIAL

El informe aconseja a la Generalitat Valenciana "la incoación del proceso para declarar Bien de Interés Cultural (BIC) Inmaterial la herencia musical que la tradición popular valenciana ha depositado por transmisión oral en la memoria de la población".

"Esta herencia incluye el antiguo y extenso repertorio de canciones, melodías y bailes que hoy conocemos" e "incluye también los estilos y las formas de creación popular que nos han llegado, los intérpretes, la manera de conducirse musicalmente de la población que domina o cultiva la tradición oral viva, las estructuras musicales compartidas con otros territorios, las conductas vocales en el cantos, las habilidades para hacer sonar instrumentos tradicionales, los luthiers, los instrumentos antiguos, las colecciones de instrumentos, los estudios sobre música tradicional o los estudiosos", precisa.

Asimismo, desde el CVC se aconseja también a la administración autonómica la incoación del proceso para "declarar BIC los archivos sonoros públicos que contienen" esa herencia, las "interpretaciones de música de tradición oral valenciana grabadas a la población y los archivos sonoros privados que se documentan y se homologuen según las prescripciones arbitradas por la Generalitat".

"En este momento, la declaración de BIC afectaría a los diferentes archivos de la Fonoteca de Materiales y de los fondos cedidos al IVC por las familias de los maestros Manuel Palau y Salvador Seguí", detalla el informe, que agrega que "en un futuro, se incorporarían mediante declaración o disposición explícita de la Generalitat, otros archivos privados que se consideran documentados y homologados según las prescripciones" de esta administración.

"PRECISIÓN Y ENTUSIASMO"

Tras exponer el informe, Vicent Torrent ha recibido felicitaciones de otros consejeros y del presidentes del CVC, José María Lozano, por la labor llevada a cabo para redactar este documento y por su contenido. Lozano ha agradecido la "precisión" y el "entusiasmo" de Torrent, mientras que el secretario de la entidad, Jesús Huguet, ha pedido un aplauso y ha asegurado que informes como este "dan sentido a la existencia del CVC".

El consejero José Vicente Navarro, presidente de la Lo Rat Penat, ha sido quien se ha abstenido en la votación. Ha dado al enhorabuena a Vicent Torrent por su trabajo, pero ha manifestado alguna "discrepancia" por no hacerse mención en el informe a los fondos sobre música popular que tiene la entidad cultural que preside y a la labor de su coro. "No puedo estar en contra porque estoy de acuerdo con el 99 por ciento de lo que dice, pero no se ha reconocido a Lo Rat Penat", ha dicho.