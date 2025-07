El CVC aprueba un primer informe de seguimiento sobre los legados y donaciones entregadas a espacios públicos

VALÈNCIA, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consell València de Cultura (CVC) ha aprobado este lunes, en el pleno ordinario de julio, un primer informe de seguimiento sobre los legados y las donaciones entregadas a espacios públicos de la Comunitat Valenciana. Esta institución ya acordó en una sesión plenaria del pasado año "un informe sobre el problema de las donaciones de material científico" en el que destacaba "la necesidad de la catalogación de estos fondos y valorar todos sus materiales para evitar su dispersión", conocer su ubicación y su procedencia.

La consejera Irene Ballester, que ha presentado el documento aprobado esta jornada junto a la también consejera Ascensión Figueres, ha asegurado que este es un texto "muy interesante para las personas investigadoras", dado que les ayuda a saber dónde están custodiados los fondos que les pueden interesar. Asimismo, ha destacado que se trata de "un informe abierto que se irá completando" conforme se vaya recibiendo información de distintas instituciones.

El documento detalla los legados y donaciones de la Biblioteca Valenciana, de la Biblioteca Histórica y Hemeroteca Municipal del Ayuntamiento de València, de la Biblioteca Histórica de la Universitat de València, del Archiu Valencià del Disseny (Universitat de València, facultad de Geografia e Historia), del Museo de Bellas Artes de Valencia, del Centre Cultural La Nau, de la Diputación de Castellón, de la Universitat Jaume I de Castelló, de la Biblioteca General de la Universidad de Alicante y del Instituto Alacantí de Cultura Joan Gil-Albert (Diputación de Alicante).

En su informe, el CVC concluye que "cualquier legado o donación puede ser clave para llevar a cabo una investigación" y destaca que todos ellos, "cargados de gran valor histórico, nos ayudan a conectar con nuestra identidad dentro de la sociedad". "La finalidad de las donaciones y los legados no es otra que la pervivencia de la memoria y del relato de la historia acumulado durante años por personas eruditas e intelectuales que han considerado que con lo que les era propio podía aportar a la sociedad", plantea la institución.

Así, sostiene que "hacer una donación implica que la sociedad se pueda enriquecer, conservándose una serie de documentos, libros y obras de arte que de no ser donados tal vez se podrían perder para siempre". Igualmente, el Consell Valencià de Cultura apunta que así, las personas que hacen la donación "verán que toda la riqueza intelectual que han acumulado con el paso del tiempo ni se perderá ni se disgregará".

"FALTA DE ESPACIO"

No obstante, el CVC advierte de que como consecuencia de "la falta de espacio en las instituciones públicas, a veces los legados que pretenden ser donados no son aceptados" y que en otra ocasiones aún habiendo sigo acogidos, "por falta de personal o de recursos económicos no son catalogados" y caen "en el olvido".

El órgano estatutario realiza también en el informe que ha aprobado algunas recomendaciones como "conocer siempre los motivos por los que estas donaciones y legados se llevan a cabo", además de "conocer en profundidad el material legado y saber si este ha sido ofrecido a otro lugar".

Asimismo, aconseja a las bibliotecas "tener políticas de desarrollo de las colecciones para asegurarse que las donaciones y los legados recibidos contribuyen a sus objetivos", al tiempo que apunta que "a veces, las donaciones y los legados pueden ser el nacimiento de nuevas bibliotecas".

El CVC también sostiene que para que estos materiales sean catalogados "se han de reformular nuevas becas y convenios entre las instituciones y las universidades públicas valencianas paras que no queden arrinconados".

"Ya que las donaciones enriquecen el patrimonio bibliográfico de las bibliotecas y contribuyen a la difusión de la cultura, estos han de estar catalogados y, siempre y cuando se pueda, digitalizados para poder hacer un mejor uso por parte de las personas investigadoras de todo el mundo".

El Consell Valencià de Cultura asegura que "las donaciones y los legados son recursos documentales de gran importancia y utilidad para los investigadores, así como para la realización de estudios biográficos, literarios y bibliográficos", por lo que resalta la necesidad de que sean "conocidos entre la población y que tengan una difusión específica".

"DESEQUILIBRADO"

El informe ha sido aprobado con trece votos a favor y dos abstenciones. Una de estas ha sido la de la consejera Inmaculada Vidal, que aunque esperaba este documento "con verdadera ilusión e interés" ha considerado que quedaba "desequilibrado" al extenderse más sobre el legado y las donaciones de unas instituciones que sobre las de otras. Así, ha manifestado que a entidades de la provincia de Castellón y de Alicante no se les daba tanta cabida.

"Agradeciendo el trabajo y sabiendo del esfuerzo y de los costoso, voy a abstenerme", ha dicho Vidal, que ha apuntado que si el documento se publicaba tal cual en la web del CVC "no favorecerá" a lo que esta institución porque "queda como un trabajo parcial que podría generar protestas" de algunas entidades.

La consejera Ana Noguera ha pedido que para evitar la discrepancia se podría, como finalmente se ha aceptado, hablar de un "primer informe de seguimiento" para aprobarlo y publicarlo ahora y "seguir trabajando" después con el fin de ir completando toda esta información.

Xavier Aliaga se ha pronunciado en el mismo sentido para señalar que se podía remarcar bien que es "un trabajo abierto" y "en proceso" y defender que se publicara ya el informe por contener "información significativa". El presidente del CVC, José María Lozano, ha compartido esta reflexión, que ha sido la opción que ha prosperado y que también ha reafirmado Ascensión Figueres.

Noguera ha propuesto también instar a la Conselleria de Cultura a abrir una web en la que indicar dónde está cada legado, pero Lozano ha rechazado esa petición. "No lo veo, no es mi intención afear a la Conselleria su falta de diligencia en este sentido", ha expuesto.