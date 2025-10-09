Archivo - Mujer se cubre con paraguas en València en imagen de achivo - ROBER SOLSONA - Archivo

VALÈNCIA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La dana Alice ha dejado registros de precipitaciones de hasta 44 litros por metro cuadrado durante la noche en la ciudad de València, que ha anotado en las últimas ocho horas la cantidades más destacadas de este episodio que ha hecho declarar la alerta naranja por lluvias en los litorales de la provincia de Valencia y Alicante y ha obligado a aplazar o suspender este jueves los actos programados por el 9 d'Octubre, Dia de la Comunitat Valenciana.

En el caso de la Procesión Cívica, el Ayuntamiento de la capital la suspenderá este jueves si la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene ese aviso naranja para las 12.00 horas, cuando está previsto el inicio del acto.

A lo largo de la noche, en especial, y hasta primera hora de la mañana, el Consorcio de Bomberos de Valencia ha recibido avisos relacionados con la lluvia por achiques de agua y saneamientos, principalmente en las localidades de Catarroja --en la zona cero de la dana-- y Alcàsser.

A las 8.00 horas en la capital valenciana el pluviómetro de Aemet anotaba 10,5 l/m2 mientras que, de los municipales, el de El Saler registraba las cantidades más importantes, con 36,90 l/m2, según han informado fuentes del Ayuntamiento, que mantienen activo el plan por lluvias y destacan la ausencia de incidencias durante la noche.

Otros datos de esa hora reflejan 12,00 l/m2 en el de COS; Alameda, 13,50; Benimàmet, 6,00; Cano Molinera, 28,00; Parque de Cabecera, 9,50; la EDAR del Perellonet, 21,40; Ibiza, 19,25; La Torre, 22,20; Mestalla, 6,00; Ronda Sur, 18,75; Vara de Quart, 12,00 l/m2; la estación de Bombeo de Massarrojos, 6,60 y las Grandes Vías, 14,30.

Según informa el 112CV en su cuenta de X, con datos de las 7.04, los bomberos del Consorcio de Castellón y los de Alicante no han tenido incidencias durante la noche mientras que los de Valencia informan de ocho servicios relacionados con este episodio.

Además de los 44 l/m2 de València ciudad, los datos de la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet) difundidos por el 112CV reflejan que Catarroja ha registrado 39,8; Alcàsser, 35,1; Vila-Real, 35,0; Macastre 27,9; Pedralba, 27,4; Loriguilla, 26,0; Vilamarxant, 25,8; Requena, 25,4; Alborache, 23,1; Zucaina, 23,0; Montserrat, 23,0; Riba-roja, 22,4; Torrent, 22,4; Carricola, 20,4 y Gestalgar, 19,6.

Según Avamet, el episodio de Alice comenzó este miércoles con tormentas en el interior que han llegado a algunos puntos del litoral con cerca de 40 l/m2 de Vallanca (en el Rincón de Ademuz) o 26 l/m2 de Zucaina (Alt Millars), caídos el miércoles en solo 25 minutos. En el caso de este último municipio, el portal de noticias de la Villa de Zucaina informa de mucha actividad eléctrica al inicio de la noche y del impacto de un rayo en el pararrayos del Campanario.

Para este jueves el Centro de Coordinación de Emergencias tiene decretada la alerta por lluvias nivel naranja en todo el litoral de Valencia y el de Alicante; alerta por lluvias nivel amarillo en el interior sur y litoral de Castellón, interior de Valencia y de Alicante y alerta por tormentas nivel amarillo en el interior sur y litoral de Castellón, toda la provincia de Valencia y toda la de Alicante.

Ante Alice, el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, solicitó este miércoles que las administraciones competentes redimensionen sus efectivos en base al episodio de precipitaciones y avanzó que activarán un plan en la zona cero de la dana para vigilar los barrancos y la situación del alcantarillado.