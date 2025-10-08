Emergencias actualiza las alertas por lluvias y tormentas: naranja el jueves en los litorales de Valencia y Alicante

Archivo - Imagen de archivo de un hombre con un carrito de bebé mientras se protege de la lluvia con un paraguas - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación de Emergencias ha actualizado sus alertas por lluvias y tormentas y ha decretado el nivel naranja en todo el litoral de Valencia y también el de Alicante por la dana Alice, según informa en su cuenta de X.

Así, para este miércoles, hay decretada alerta por lluvias y tormentas nivel amarillo en el interior sur de Castellón, litoral norte de Alicante y toda la provincia de Valencia.

Para mañana, además de la alerta naranja en los litorales de las dos provincias, se ha decretado nivel amarillo por lluvias en el interior sur y litoral de Castellón, interior de Valencia e interior de Alicante y por tormentas nivel amarillo en el interior sur y litoral de Castellón, toda la provincia de Valencia y toda la de Alicante.

El Centro de Coordinación de Emergencias emitió el martes aviso especial ante el episodio de lluvias intensas y tormentas que afectarán a gran parte de la Comunitat Valenciana durante el puente de octubre, un episodio que empezará este miércoles y persistirá hasta el domingo y en el que recomienda extremar la vigilancia y seguridad, así como prestar atención a los avisos que se vayan produciendo.

Emergencias emitió este martes un boletín de fenómenos meteorológicos ante la llegada de una vaguada atlántica con una masa fría asociada en niveles medios que penetrará este miércoles por el oeste peninsular y avanzará hacia el este, dando lugar a la dana Alice, que provocará lluvias que persistirán durante varios días, al menos, hasta el domingo 12, con previsión de mayores acumulados en las zonas litorales y prelitorales del sur de Valencia y norte de Alicante.

Los chubascos pueden dar lugar a inundaciones locales súbitas y repentinas en zonas bajas, arroyos y ramblas, por lo que el nivel de peligro potencial de esta situación es "elevado", según el aviso especial.

Los primeros chubascos se esperan este miércoles en el interior de la Comunitat Valenciana y desde primeras horas del jueves 9 se extenderán a zonas litorales. Se espera que vayan acompañados de tormentas y alcancen intensidad fuerte, incluso localmente "muy fuerte", de manera más probable en el entorno del cabo de la Nao.

El viernes los chubascos fuertes o muy fuertes perderán extensión, si bien se mantendrían en esta última zona donde alcanzarían, con mayor probabilidad, intensidad localmente muy fuerte.

Durante el fin de semana se espera que continúe la situación de inestabilidad en niveles medios y altos y los vientos húmedos en superficie, si bien perderán intensidad el domingo.

"ALTA INCERTIDUMBRE"

Según Emergencias, existe una "alta incertidumbre" en la posición de Alice y su interacción con los flujos en superficie, lo que determinará las zonas con mayor adversidad cada jornada, por lo que se recomienda un seguimiento detallado de las actualizaciones de las predicciones y avisos durante los próximos días.

Desde la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE) se recomienda a los municipios y organismos con competencias en la gestión de las emergencias que mantengan la necesaria atención y seguimiento de todos los avisos que emita durante esos días el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat con la finalidad de activar con antelación sus protocolos de actuación y establecer las medidas preventivas en sus respectivos ámbitos.

CAUCES DANA

Asimismo, se destaca la importancia de la participación de los municipios en el seguimiento, sobre todo, en aquellos cauces en los que, en estos momentos, se están llevando a cabo trabajos de reparación y restauración de los daños ocasionados en la dana del 29 de octubre.

Emergencias recomienda prestar atención a los avisos e información que emita el Centro de Coordinación de Emergencias y recordar a la ciudadanía que deben evitar el estacionamiento y retirar los vehículos de las zonas susceptibles de inundarse, como pueden ser cauces secos, orilla de ríos y barrancos porque aunque no haya precipitaciones pueden darse avenidas súbitas y arrastrar vehículos y personas.