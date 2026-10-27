Los daños de la dana llevan a la barraca de la Xupa de València a la Lista Roja de Hispania Nostra

Los daños de la DANA llevan a la barraca de la Xupa de Valencia a la Lista Roja de Hispania Nostra - HISPANIA NOSTRA

VALÈNCIA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Hispania Nostra incorpora a su Lista Roja la barraca de la Xupa, situada en la pedanía de Forn d'Alcedo, en València, una construcción tradicional de la huerta valenciana cuyo deterioro se ha visto agravado por la dana de octubre de 2024.

Pese a estar protegida como Bien de Relevancia Local (BRL), el inmueble presenta "importantes" daños y permanece apuntalado, sin que se haya acometido un proyecto de restauración que garantice su conservación, ha informado la asociación en un comunicado.

Ubicada en el camí del Forn d'Alcedo, número 39, la barraca tiene una antigüedad estimada de entre 150 y 200 años y constituye un testimonio de la arquitectura rural valenciana, históricamente vinculada a la actividad agrícola y a la vida de los labradores.

Su incorporación a la Lista Roja responde al deterioro acumulado, las transformaciones sufridas y la falta de medidas de conservación suficientes para evitar su posible desaparición.

La barraca de la Xupa presenta una planta rectangular y una característica cubierta a dos aguas de fuerte pendiente, diseñada para evacuar el agua de lluvia y proteger la estructura.

Su construcción responde al uso de materiales tradicionales como el adobe, el barro, la madera, el cañizo y los revestimientos de cal, propios de una arquitectura adaptada al entorno agrícola. Estas edificaciones, que durante siglos sirvieron de vivienda a las familias de agricultores, se convirtieron en uno de los símbolos más reconocibles del paisaje valenciano.

Sin embargo, la expansión urbana e industrial, la transformación de la actividad agrícola y el abandono de los modos de vida tradicionales han provocado la desaparición progresiva de numerosas barracas, lo que aumenta el valor patrimonial de los ejemplos que todavía se conservan.

Tras la dana de octubre de 2024, la barraca de la Xupa sufrió importantes daños que obligaron a realizar actuaciones de emergencia para evitar su derrumbe. El inmueble ha sido parcialmente reconstruido con elementos ajenos a su configuración original y cuenta con estructuras provisionales de madera, puntales, paneles metálicos y aplicaciones de mortero para mantener su estabilidad.

Además, presenta pintadas en la fachada y permanece cerrado, sin uso ni posibilidad de acceso a su interior. Aunque estas intervenciones han permitido evitar su colapso inmediato, la ausencia de una restauración integral mantiene en riesgo sus elementos originales y sus valores patrimoniales. Su pérdida supondría la desaparición de un testimonio de la memoria social, agrícola y paisajística de la huerta valenciana.

Con esta incorporación, la Comunitat Valenciana alcanza los 115 bienes culturales y naturales incluidos en la Lista Roja de Hispania Nostra.