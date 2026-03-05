Dansa València fortalece su estrategia para proyectar la danza valenciana en el ámbito internacional - GVA

VALÈNCIA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Dansa València, el festival de danza y artes del movimiento de la Comunitat Valenciana que organiza la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades a través del Institut Valencià de Cultura (IVC), reafirma su compromiso con la internacionalización mediante el despliegue de iniciativas de alcance europeo y la consolidación de programas estratégicos para fortalecer la movilidad y la visibilidad de la creación local y española en el exterior.

"La internacionalización no es una línea complementaria de nuestro festival, sino un eje estructural. Desde 2022 hemos decidido apostar por acompañar a las compañías más allá de la exhibición. Para hacerlo posible, les facilitamos herramientas para su inserción en circuitos fuera de nuestras fronteras y fomentamos alianzas que generan una continuidad", ha declarado la directora artística de Dansa València, María José Mora.

En el marco de esa estrategia, Dansa València consolida su cooperación clave con KVS en Bruselas, crea una nueva con Red Danza Sur de Occitania en Francia y agentes del ecosistema suizo, al tiempo que refuerza su pertenencia a la red de 32 festivales europeos Dance Festivals Network Europe, tal como ha indicado la Administración autonómica en un comunicado.

Este 2026 se cumplen cuatro años de la puesta en marcha del Área de Desarrollo Internacional de Dansa València. Su principal "hito" ha sido el impulso a la Spanish Dance Platform como espacio de encuentro clave entre programadores nacionales e internacionales durante las fechas en que se celebra el festival, así como el impulso de programas de formación, mentoría y movilidad el resto del año. Para hacerlo posible, el festival cuenta con el apoyo de la Fundación SGAE y de Acción Cultural Española (AC/E), a través del programa PICE Visitantes.

RADIOGRAFÍA INTERNACIONAL Y 'NETWORKING' PROFESIONAL

Dansa València organiza desde 2024 sesiones en línea dedicadas a explorar el ecosistema de la danza en distintos países. Esta edición, la sesión se celebrará el 8 de abril y estará centrada en Suiza. Será guiada por Barbara Giongo, profesora de gestión de artes vivas con una amplia trayectoria en el contexto helvético. La relación con el país se completará con la presencia de varios de sus agentes internacionales durante el festival.

Por otra parte, el jueves 16 de abril tendrá lugar en la Sala 7 del Teatro Rialto, 'Nice to Meet You', una rueda de presentaciones rápidas orientada a favorecer la creación de vínculos. En esta cita participarán programadores y directores de festivales y espacios internacionales de danza contemporánea, representantes de redes europeas y artistas incluidos en la programación de Dansa València 2026.

A estas acciones se suma la Misión Inversa organizada por la Associació Valenciana d'Empreses de Dansa (AVED), con la colaboración de Dansa València y el Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE). Este encuentro, previsto el 15 de abril en la Sala 7 del Teatro Rialto, es un espacio de difusión directa entre compañías valencianas y programadores internacionales.

CINCO AÑOS PROPICIANDO LA MOVILIDAD INTERNACIONAL

Este 2026, Dansa València celebra la quinta edición de su Programa de Mentorías para la Movilidad, una iniciativa pionera en el contexto estatal que acompaña a compañías en su proceso de apertura a mercados internacionales. El programa, que se desarrollará entre marzo y mayo de 2026, está dirigido a seis compañías integradas en la programación, tres valencianas y tres del resto del Estado. Estas son, Ester Guntín, La Taimada, Mauricio Pérez Fayós, Laura Morales, Taiat Dansa y Taller Placer.

Las mentorías corren a cargo de Eduardo Bonito, gestor cultural y miembro del consejo de Dance Festivals Network Europe, y Catarina Saraiva, investigadora de artes escénicas y directora del Laboratorio Internacional de Creación y Festival Linha de Fuga (Coimbra).

La dinámica de alianzas internacionales incluye, así mismo, la continuidad del acuerdo firmado en 2022 con el centro cultural KVS de Bruselas. La institución belga activa cada año una estancia destinada a creadores vinculados a Dansa València. Esta residencia pone a disposición del creador local seleccionado un espacio de ensayo, así como asesoramiento artístico y acceso a la red profesional del teatro flameco.

A esta línea de cooperación se suma la relación forjada en 2024 con la Red Danza Sur de Occitania, en Francia, a fin de facilitar la circulación de piezas en la región gala.

La intención es establecer un intercambio bidireccional de residencias. Así, Dansa València acogerá un proyecto apoyado por la red francesa y una propuesta vinculada al festival podrá desarrollar una estancia en Occitania.

UN HASHTAG PARA DESTACAR LA DANZA COMO PRIORIDAD EN LA POLÍTICA

La dimensión internacional de Dansa València se proyecta también en su participación activa en la DanceFestNet, una coalición dinámica de 32 festivales europeos. En el marco de la Spanish Dance Platform, una decena de miembros de la red se darán cita para avanzar en el lanzamiento de la campaña #DanceMattersEurope, articulada junto a las redes europeas EDN y Aerowaves, con el objetivo de reivindicar el valor de la danza en las políticas culturales de la Unión Europea.

El viernes 17 de abril, en el Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC), miembros de la red explicarán públicamente los objetivos y el alcance de esta iniciativa, subrayando la necesidad de una inversión pública sostenida que reconozca el impacto social, cultural y económico de la danza en Europa.

El vínculo con DanceFestNet también se ha concretado con la participación de un creador seleccionado por Dansa València en el programa Visiting Artist, una iniciativa de 'networking' consistente en la estancia de grupos de hasta 10 artistas procedentes de distintos países en los festivales que integran la red.