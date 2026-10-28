David Sánchez Pacheco gana el Premi Evarist Garcia de Teatre Breu 2026 con 'Coses que passen'

David Sánchez Pacheco (d) gana el XXVII Premi Evarist Garcia de Teatre Breu con 'Coses que passen' - DIPUTACIÓN DE ALICANTE

ALICANTE, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El oriolano David Sánchez Pacheco ha ganado el XXVII Premi de Teatre Breu en Valencià Evarist Garcia, impulsado por la Diputación de Alicante, con la obra 'Coses que passen', ha informado la institución provincial en un comunicado.

El diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro, ha hecho público el fallo de esta nueva edición del galardón literario junto a la delegada territorial del Institut Valencià de Cultura (IVC) en Alicante, Ana Bonmatí, y el ganador del certamen.

El diputado ha resaltado "la relevancia de este premio, creado en el año 2000 y dotado actualmente con 5.000 euros, cuyo principal objetivo es fomentar e impulsar el teatro en lengua valenciana para dinamizar y poner en valor la escena teatral, incentivando y animando a la creación de textos".

El jurado de esta edición, presidido por Navarro, lo han formado Bonmatí y personalidades del sector de las artes escénicas y la literatura como Isabel Marcillas, doctora en Filología Catalana y profesora de la Universidad de Alicante (UA), así como el crítico literario Carlos Ferrer y el enólogo y escritor Rafael Poveda. Esta convocatoria ha recibido una docena de propuestas, frente a las 18 que se registraron en 2025 y las diez del año 2024.

Bonmatí ha precisado que la compañía de Elche La Sobreactuà representará la obra en el Teatro Arniches de Alicante el próximo 2 de diciembre, con entrada libre hasta completar el aforo de la sala. Dirigida por Elena Candela y con soporte de Tomás Mestre, la puesta en escena de 'Coses que passen' correrá a cargo de los actores Jaume Lafuente, Alex Max y Lola Martínez.

Sánchez Pacheco, graduado en Filología Catalana, realizó el máster en Formación de Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Enseñanza de Idiomas en la UA y el itinerario Formativo de Dramaturgia de la Sala Beckett. Actualmente compagina la docencia en un instituto alicantino con labores creativas y de investigación.

Además, en el ámbito literario, ha obtenido reconocimientos como el XLVII Premi Ciutat d'Alcoi de Teatre Pep Cortés con su obra 'La Pedregada' (2021) y publicada por la Editorial Bromera o los dos galardones de este mismo Premi de Teatre Breu en Valencià Evarist García que consiguió en 2022 y 2024. La semana pasada se alzó con el Premio de Teatro Infantil y Juvenil Escalante 2026 de la Diputación de Valencia con 'Blanca la balena'.

"'Coses que passen' es una comedia que nos hace reír mientras que nos invita a reflexionar sobre la soledad, el amor, la dignidad y la necesidad de sentirnos queridos. Porque, a veces, la vida nos sorprende cuando menos nos lo esperamos y nos recuerda que, al final de todo, en las circunstancias más inesperadas, siempre hay lugar para la esperanza", ha explicado el escritor.

SINOPSIS

La sinopsis de la obra ganadora recoge que Ernesto, un hombre que parece haber quedado al margen de aquellas cosas que hacen que la vida merezca la pena, recibe una visita inesperada que transformará una noche cualquiera en una experiencia bien singular.

"Entre reproches familiares, relaciones personales, prejuicios y situaciones tan absurdas como reconocidas, los personajes nos muestran sus debilidades, sus miedos y sus necesidades más humanas", añade.