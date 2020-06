Davó quiere liderar un Podem estable sin caer en los "errores" de los últimos procesos

Presenta su candidatura con el apoyo de Dalmau basada en la "reconstrucción feminista" y la cultura de la militancia

VALÈNCIA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Naiara Davó ha presentado su candidatura a liderar un Podem fuerte, unido y estable de abajo a arriba que no caiga en los "errores" de los últimos procesos y sea capaz de reforzar a la Generalitat como "protagonista" en la salida de la crisis: "Se abre una nueva etapa política y también en Podem para dejar atrás viejas disputas".

Su apuesta a la III Asamblea Ciudadana Valenciana se basa en ejes como la "reconstrucción feminista", la cultura de la militancia o el fortalecimiento de las comarcas frente a las provincias, con el objetivo de "seguir ampliando el escudo social" en el Consell donde está integrado con PSPV y Compromís.

En una rueda de prensa telemática, la síndica 'morada' en Les Corts ha desgranado el proyecto junto a integrantes de 'Governar Unides' como los diputados Ferran Martínez y Beatriu Gascò y los concejales María Sandoval y Rafa Mercader.

Davó ha defendido que era el momento de dar un paso adelante para "estar a la altura de la reconstrucción" post-Covid e impulsar políticas valientes. Con 28 personas en la lista y más de 600 avales individuales, se ha mostrado orgullosa de un equipo que "abarca todos los niveles" y está basado en el "poder popular".

ABIERTA A PACTOS

Frente a candidaturas como la de su compañera en Les Corts Pilar Lima, ha asegurado que sigue dispuesta a hablar y llegar a pactos "desde la unidad y si el proyecto coincide". No es el caso de otra de las aspirantes, la exsecretaria de Organización Lidia Montero, porque "no tendría mucho sentido hablar con un equipo que no quiere entrar en los gobiernos".

"Necesitamos fortaleza más que nunca y hacerlo todas juntas, ir todas a una para consolidarnos", ha reivindicado, garantizando que han aprendido de los procesos internos en estos años. Pero para ello es importante, a su juicio, que "la gente entienda que se abre una nueva etapa".

También ha destacado el papel de Podem en el Consell con Rubén Martínez Dalmau como vicepresidente segundo y conseller de Arquitectura Bioclimática, quien precisamente ha hecho público su apoyo a Davó este jueves.

En un mensaje en Twitter, Dalmau se ha mostrado "convencido de que el proyecto de Naiara Davó refuerza Podem y el Botànic". "Estamos en el gobierno para mejorar la vida de la gente. Necesitamos un Podem fuerte y unido. He buscado responsablemente consensos para la Asamblea Valenciana y en esta ocasión no ha sido posible", ha argumentado el que fuera su predecesor en Les Corts.

"SABEMOS DÓNDE NO HEMOS LLEGADO"

La aspirante ha puesto el foco en el municipalismo a partir de su experiencia como concejala en Alcoi (Alicante). "Sabemos perfectamente dónde no hemos llegado", ha expuesto, y ha planteado la posibilidad de crear estructuras comarcales en contacto permanente.

Como representante municipal, Rafa Mercader ha ahondado en esta línea que les "diferencia del resto de candidaturas" y ha prometido un "ideario de trabajo de abajo a arriba, algo que venía reclamando la militancia" y una propuesta sencilla y "similar a la de Pablo Iglesias". "Hemos tenido un problema de distanciamiento y nos ha pasado factura", ha reconocido.

El feminismo es otro de los pilares como "garantía de futuro y esperanza ante los ataques brutales de la ultraderecha". Esto pasa por una "reconstrucción feminista" para responder a la carga que vuelven a soportar las mujeres en la crisis, de la mano del "ecofeminismo" en un contexto de colapso ambiental.

Respecto al "observatorio de despatriarcalización" que propone Pilar Lima, la "referente feminista" María Sandoval ha asegurado que no es algo nuevo porque ya se contempló en encuentros y documentos de Podem. El modelo de Davó plantea un trabajo más horizontal y "feminizar la organización sin actitudes machistas ni formas de relación patriarcal".

Entre los apoyos, Ferran Martínez ha hecho hincapié en que Podem es el partido que "de forma más genuina y decidida defiende las clases populares", con el ejemplo del ingreso mínimo vital o la ley valenciana del juego cuando "la presión de los lobbies es enorme y nadie se había atrevido". Ha rechazado que tengan "tensión entre la radicalidad y la voluntad de llegar a acuerdos".

Bajo este prisma, ha abogado por una "cultura de relevo" dentro de Podem, un recambio en el que "no por dejar de ser la cara visible dejas de formar parte: estás ahí como voz de la experiencia". "Tenemos que aprender del pasado, de lo que hemos salido dañados", ha confiado.

Beatriu Gascó, por su parte, ha explicado que no tenía pensado presentarse al consejo ciudadano pero la pandemia cambió su percepción "de lo que había que hacer como partido" ante los riesgos para el mundo rural. Ha respaldado a Davó, "una joven con energía, ganas y mucha capacidad" ante la "encrucijada" en la que está un Podem que "necesita madurar y asentarse".