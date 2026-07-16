Decenas de poblaciones del Comtat, l'Alcoià o l'Alacantí alcanzan esta noche los 37-38ºC

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VALÈNCIA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

Decenas de poblaciones del Comtat, l'Alcoià, la Marina Baixa, la Marina Alta y l'Alacantí han alcanzado esta noche los 37-38ºC, según ha informado Avamet.

En concreto, Cocentaina y Muro d'Alcoi han sumado esta noche 38,2ºC; Penàguila y Relleu, 38; Alfafara, 37,8; y Muro d'Alcoi y Aïgues, 37.7ºC.

Les han seguido los municipios de La Vall d'Ebo, con 37,5ºC; Bocairent, con 37,3; Benissa y Finestrat, con 37,2; y Benimarfull y Xixona, con 37,1ºC, entre otros.