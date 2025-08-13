Declarado un incendio forestal por un rayo en Teresa de Cofrentes

VALÈNCIA, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Diversos efectivos aéreos y terrestres participan desde primera hora de esta tarde en la extinción de un incendio forestal originado por un rayo en el término municipal de Teresa de Cofrentes (Valencia), según informa Emergencias 112 GVA en su cuenta de X.

El incendio se ha declarado sobre las 15.46 horas. Según Emergencias, están interviniendo para la extinción dos unidades terrestres y tres helitransportadas de bomberos forestales de la Generalitat valenciana; una autobomba; siete medios aéreos y el V1 de coordinación; dos brigadas forestales del Consorcio Provincial de Bomberos y voluntarios de Ayora y de Cofrentes.

Asimismo, se ha declarado otro incendio forestal en Enguera, sobre las 15.16 horas, aunque en este caso se encuentra ya estabilizado y sin llama. En el lugar, en el límite con la comunidad de Castilla La Mancha, siguen trabajando dos unidades de bomberos forestales de la Generalitat, dos autobombas y una dotación del Consorcio Provincial.

Los medios aéreos que han intervenido --hasta cinco--se han retirado tras realizar una descarga, según el 112 GVA.