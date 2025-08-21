Decretan prisión para un hombre por presuntamente intentar asfixiar a su pareja con una almohada en Alicante

ALICANTE, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 25 años ha sido detenido en Alicante y se ha decretado su ingreso en prisión provisional por presuntamente intentar asfixiar a su pareja, una mujer de 28 años, a la que puso una almohada en la cara, según han confirmado fuentes de la investigación a Europa Press y ha avanzado el diario Información.

Los hechos ocurrieron en Alicante en la madrugada de este miércoles, sobre las 00.20 horas, y en el lugar se personó una patrulla de la Policía Nacional y también efectivos de bomberos.

El varón presuntamente intentó asfixiar a su pareja poniéndole una almohada en la cara y la mujer temió por su vida. Tras estos hechos, el hombre se arrojó por la ventana y cayó encima de un vehículo, lo que le ha provocado lesiones leves.

Los agentes arrestaron al hombre como presunto autor de un intento de homicidio y el juzgado de Violencia sobre la Mujer ha decretado su ingreso en prisión provisional, según las mismas fuentes.