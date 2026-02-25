La defensa de Argüeso pide suspender la testifical de un alto cargo hasta que el TSJCV se pronuncie sobre Mazón

Archivo - Argüeso a su llegado a los juzgados para declarar por la dana - ROBER SOLSONA/EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La defensa de Emilio Argüeso, ex secretario autonómico de Emergencias, ha pedido a la jueza que investiga la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 que suspenda la declaración de un alto cargo prevista para esta jornada hasta que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) se pronuncie sobre su petición de investigar a Carlos Mazón, expresidente de la Generalitat.

Así lo ha reclamado el letrado de Argüeso a la jueza de Catarroja momentos antes de que comenzara la testifical del director general de Comunicación y Promoción Institucional de la Generalitat en el procedimiento de la dana.

Junto a la petición de suspensión, el abogado ha protestado al entender que en la causa se está haciendo referencia a terceras personas que por el momento son ajenas a lo que se investiga. La magistrada ha rechazado su solicitud y ha comenzado con la testifical, según ha podido saber Europa Press.

Momentos antes de entrar al juzgado, algunos abogados personados en el procedimiento han valorado la petición de la jueza instructora al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) de investigar a Carlos Mazón, expresidente de la Generalitat: "Es la jueza del pueblo y ha tomado la decisión que el pueblo quería".

Así se ha pronunciado uno de los letrados, Manolo Mata, en declaraciones a los medios de comunicación momentos antes de entrar al Juzgado de Catarroja para escuchar una nueva testifical en la causa.

Mata, preguntado por la exposición razonada de la jueza, ha comentado que era un "paso inevitable" aunque ha recordado que faltan por efectuar más de 100 declaraciones de alcaldes y víctimas, entre otros.

También ha indicado que el TSJCV no tiene por costumbre hacer instrucciones muy minuciosas y muy largas pero en este caso "era el momento --trasladar la exposición razonada-- para evitar problemas posteriores".

"Otra cosa es lo que hará el TSJCV", ha dicho, para agregar que considera que es "probable" que se pronuncie a favor de que continúe la investigación y se busquen más indicios contra Mazón para luego instruirse definitivamente la causa en el tribunal valenciano.

Y ha concluido: "Es la jueza del pueblo y ha tomado la decisión que el pueblo quería. La justicia es más justicia cuando se encardina y hace lo que quiere la gente", ha dicho.

Otro de los abogados personados en el procedimiento, Gabriel Rodríguez, ha manifestado que la jueza, con la exposición razonada, "ha actuado de acuerdo a una necesidad existente derivada de las declaraciones de otras personas llamadas a desvelar la realidad del asunto que se investiga".

Preguntado por si cree que el TSJCV imputará a Mazón, ha respondido: "Nada basta con tener la razón. La razón luego te la tienen que dar. Al TSJCV le corresponde hacer justicia según la Ley Orgánica del Poder Judicial", ha expuesto.