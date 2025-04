El Defensor del Pueblo insta a Gobierno y Consell a crear una comisión de coordinación para la reconstrucción postdana

Dice que se han resuelto quejas sobre retrasos en cobros de seguros y cree que la importancia no depende del número de escritos registrados

ALICANTE, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha avanzado este miércoles que instará en los próximos días al Gobierno de España y a la Generalitat a crear una comisión de coordinación entre ambas administraciones, contemplada en la legislación vigente, sobre la reconstrucción tras la dana que el pasado 29 de octubre afectó sobre todo a la provincia de Valencia. Para trasladar esta petición o preguntar si se ha puesto en marcha este mecanismo o alguno similar, se servirá del apoyo del Síndic de Greuges, Ángel Luna, su homólogo en la Comunitat Valenciana.

Así lo ha informado Gabilondo en una rueda de prensa tras reunirse con Luna en la sede del defensor del pueblo valenciano, ubicada en Alicante. En ella, han destacado su papel como "mediadores" entre los "problemas" de la ciudadanía y el trabajo de las instituciones, cuya labor vigilan a nivel central y autonómico, respectivamente, y, de forma particular, tras la emergencia generada por las inundaciones.

En concreto, el Defensor del Pueblo ha aclarado que esta pregunta se enviará por escrito al Ejecutivo y al Consell "para que constituyan lo que las leyes dicen que hay que hacer". En este punto, ha citado el artículo 25.2 de la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil; el artículo segundo del Real Decreto-ley 6/2024, de 5 de noviembre, sobre medidas urgentes tras la dana, y el artículo octavo del Decreto 3/2025, de 8 de enero, del Consell, por el que se aprueban los términos de referencia para la elaboración, impulso, seguimiento y control del plan de recuperación económico-social del territorio afectado por la catástrofe.

"Simplemente, como supervisamos a la Administración, estamos diciendo que creemos que sería importante e interesante que se desarrollaran esos mecanismos, que están explícitamente formulados en la legislación vigente", ha insistido Gabilondo, quien ha matizado que habrá que determinar, tras formular por escrito esas preguntas a Gobierno y Generalitat, si estas acciones se han producido o no.

"ES LA HORA DE LA CORRESPONSABILIDAD"

Preguntado por qué institución u organismo concreto constituye dicha comisión de coordinación, el Defensor del Pueblo ha afirmado que no tiene la respuesta a esta cuestión, al tiempo que ha insistido en que "es la hora de la corresponsabilidad" y "de no empezar a inculpar el uno al otro de quién tiene la competencia o deja de tenerla". "Yo no soy político, no sé cómo se hace, pero sé que hay que hacerlo", ha enfatizado.

Ha apuntado que Defensor y Síndic saben "cuáles son sus competencias" y dice que no tienen "ningún conflicto" sobre ellas. "No queremos dar lecciones a nadie", ha expresado, para luego incidir en que "lo prioritario son los ciudadanos": "No nos podemos permitir el lujo de no trabajar coordinadamente".

A preguntas de la prensa sobre las quejas recibidas en el Síndic de Greuges y en el Defensor del Pueblo relativas a la dana, Luna ha afirmado que el "grueso" de las que presenta la ciudadanía "ha empezado ahora" y prevé que las que lleguen próximamente estén vinculadas a las distintas ayudas que han lanzado tanto el Gobierno como la Generalitat para los afectados por la dana.

Al respecto, el Síndic no ha podido concretar una cifra, aunque ha detallado datos aproximados sobre quejas recibidas en dos capítulos competentes a su actuación vinculados a la emergencia, denominados 'Quejas dana' y 'Quejas áreas dana', con una treintena y más de 200, respectivamente. Además, ha explicado que "las que tienen que ver con problemas que hacen referencia a administraciones del Estado" se remiten al Defensor del Pueblo.

Así, Luna ha explicado que el Defensor ha actuado ante algunas quejas de comunidades de propietarios, después de que se las haya derivado el Síndic, en las que se alertaba de retrasos en el cobro de ayudas del Consorcio de Compensación de Seguros para acometer reparaciones en ascensores o edificios, y ha indicado que ya hay informes de cada una de ellas donde se indica que en estos casos concretos se han abonado las indemnizaciones.

Igualmente, Gabilondo ha aseverado que en el área de Economía y Hacienda del Defensor se han recibido 13 quejas sobre asuntos vinculados a la dana. De ellas, 11 son de seguros --por ejemplo, sobre esos retrasos en cobros del Consorcio--, una de suministros básicos y otra sobre Correos.

"POCAS QUEJAS" PUEDEN REVELAR UN "PROBLEMA"

De otro lado, el Defensor considera que recibir un número menor o mayor de quejas de la ciudadanía en relación con la dana no reduce su trascendencia: "A veces, aunque sean pocas, es sintomático de que hay un problema".

Además, ha apuntado que las quejas son "de distinto cariz" y ha mencionado que "sobre todo en un primer momento" hubo "inquietud" en el ámbito educativo, entre otros muchos, y ha agregado que "muchas no estaban dentro de las que la ley" dice al Síndic y al Defensor que tienen que dar respuesta, aunque las que han llegado posteriormente se han definido "un poco más". "Permanentemente estamos en contacto para ver cómo damos respuesta a la ciudadanía y no mandándola de un sitio al otro", ha enfatizado.

De hecho, Gabilondo ha mencionado que Luna "se preocupó" de si, por ejemplo, el estudiantado de zonas afectadas por la dana "se acogían en todos los centros, públicos y también privados o concertados", tras lo que se determinó que "prácticamente la mayoría" iba a los públicos "y solo un concertado acogía a quienes venían de otro lugar". "Esto también son síntomas de cosas que hay que corregir o mejorar".

También ha recordado que "algunos creen que lo que ha faltado es planificación medioambiental, territorial y urbanística y que esto ha conducido a lo que hay", mientras otros "que lo que ha producido la catástrofe mayor ha sido que los avisos no fueron convenientemente dados".

Gabilondo ha abogado por "la cultura de la colaboración para construir la coordinación, para dar respuesta y para generar confianza a la ciudadanía, para que crea en las instituciones". Además, ha reconocido el "trabajo de tantas personas que en la administración también hacen bien sus cosas y trabajan bien". "Pero a nosotros no nos corresponde echar muchas flores", ha sentenciado.

Durante el encuentro, Luna ha informado a Gabilondo sobre la tramitación de tres quejas de oficio en el Síndic de Greuges, abiertas a partir del 6 de enero: una sobre la actuación de servicios sociales de Generalitat y Ayuntamientos en la zona afectada por la dana, una sobre la situación de centros educativos y la educación y otra relativa a cuestiones de vivienda.