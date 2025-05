Delegación del Gobierno despliega la bandera LGTBI por el Día contra la LGTBIfobia: "Siempres seremos su refugio"

Colectivos recalcan que la Ley trans "no se toca": "Resistiremos porque nuestro colectivo es mucho más antiguo que el PP"

VALÈNCIA, 15 May. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana ha desplegado la bandera LGTBI en la fachada de su sede, en el Palacio del Temple, con motivo de la celebración del Día Internacional contra la homofobia, la transfobia y la bifobia que se celebra el próximo 17 de mayo. "Siempre seremos su refugio", ha recalcado la delegada, Pilar Bernabé, tras reunirse con representantes de asociaciones LGTBI.

En ese sentido, ha reiterado "el compromiso" del Gobierno con la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI y "la defensa de sus derechos tanto a nivel nacional como internacional". En esta línea, ha subrayado que "España es uno de los países con mejor entorno legal y político en cuanto a la protección de los derechos de las personas LGTBI".

La ciudadanía -ha dicho Bernabé- "necesita que sus gobernantes mejoren su calidad de vida y garanticen su libertad en una sociedad igualitaria que les acoge y protege". No obstante, "el PP, en la Comunitat Valenciana especialmente, no sabe dar muestras de proteger a la ciudadanía, no da muestras de proteger a los valencianos y ya lo hace en todos los casos".

En ese sentido, ha lamentado las declaraciones de dirigentes políticos del PP, como por ejemplo la alcaldesa de València, María José Catalá, que, ha recordado, "el año pasado comparaba el despliegue de la bandera LGTBI con las banderas que se colgaban cuando eran días que conmemoraban enfermedades". "Esto es lo que estamos escuchando: a la derecha más reaccionaria, a la derecha más cruel".

Por ello, ha insistido en que el Gobierno de España "es, otra vez más, el refugio para las personas que se quieren sentir libres, para las personas que quieren que se abunden en sus derechos y, sobre todo, el refugio para las personas que se sienten señaladas por un gobierno que no les entiende", ha dicho la delegada.

Por su parte, el coordinador general de Lambda, Fran Fernández, ha criticado que les hayan "echado" del pleno de Les Corts donde, ha explicado, habían acudido a "protestar" puesto que la vicepresidenta, Susana Camarero, "se niega a recibirnos". "Parece ser que no les gusta escuchar lo que no quieren escuchar", ha lamentado.

Fernández ha recalcado que "la Ley trans no se toca" y ha destacado: "Por suerte la Delegación de Gobierno se ha convertido en nuestro reducto de apoyo y donde donde cobijarnos cuando desde fuera solo recibimos ataques y agresiones". En ese sentido, ha explicado que han trasladado a Bernabé "la necesidad" de que les apoyen si presentan un recurso de inconstitucionalidad contra la reforma de la ley Trans valenciana por "ir en contra de la ley estatal.

"RESISTIREMOS, EL COLECTIVO LGTBI ES MUCHO MÁS ANTIGUO QUE EL PP"

Asimismo, ha recordado el 17 de mayo se concentrarán en la plaza del Mercado de València y la respecto ha recalcado que "toda la ciudadanía debe recordarlo cuando llegue el Orgullo y el PP pretenda decir que está con la diversidad y hacerse la fotito en su vergonzosa campaña de Orgullo cuando da la espalda a los colectivos" y ha criticado que el president Mazón "les vende simplemente para mantenerse en el puesto como mínimo hasta julio".

Pero ha advertido: "Esto no va a terminar aquí, nos encontrarán en las calles y nos volverán ilegales y aún así resistiremos porque el colectivo LGTBI es mucho más antiguo que el PP".

La presidenta de la Federación Estatal LGTBI+, Paula Iglesias, ha insistido en mostrar su apoyo a todos los colectivos valencianos por "esta ola anti derechos que se está expandiendo por todo el Estado" y ha recalcado: "No vamos a permitir que nos recorten los derechos, iremos hasta el final y si hace falta ir al Constitucional".

Raquel Chover, como delegada de Chrysallis, asociación de familias de infancia y juventud trans, en la Comunitat Valenciana, ha insistido en que no entiende que los políticos "puedan llegar a hacer tanto daño". "No nos van a parar, tenemos que defender sus derechos", ha apostillado.