Dénia alcanza esta madrugada los 33ºC mientras que Peñíscola llega a los 29ºC

Temperaturas en la Comunitat - AVAMET

VALÈNCIA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La localidad alicantina de Dénia ha alcanzado esta madrugada los 33ºC, según ha informado la Associació Valenciana de Meteorología (Avamet).

A Dénia le ha seguido Peñíscola, con 29ºC a las 2 horas de la mañana; y Corbera, Costur y Busot, también con 29ºC, han indicado las mismas fuentes.

Así mismo, València, Castelló y Penàguila han alcanzado esta madrugada los 28ºC; Alicante, Torrevieja, Alcoi, Oliva y Onda, los 27; Xàtiva, Otos y Castellfort, los 26ºC; y Elx, Biar, Gestalgar, Sacañet y Dos Aguas, los 25ºC.