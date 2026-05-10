Denunciadas cuatro empresas de L'Alcúdia por diversas infracciones administrativas

Denunciadas cuatro empresas de L'Alcúdia (Valencia) por diversas infracciones administrativas - GUARDIA CIVIL

VALÈNCIA 10 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha levantado acta denuncia a cuatro empresas de la localidad de L'Alcúdia (Valencia) por diversas infracciones administrativas y ha investigado a dos hombres de 43 y 59 años. Las actuaciones han comenzado fruto de una investigación policial por un robo con fuerza.

Los agentes se desplazaron a una empresa de la localidad en la que, al parecer, trabajaba el sospechoso del robo, dado que testigos lo habían visto con una furgoneta rotulada de la empresa y, además, ya estaba siendo investigado por otros diez robos con fuerza, según ha informado el instituto armado en un comunicado.

La empresa ha declarado ser conocedora de que el hombre conducía la furgoneta de la empresa fuera de su horario laboral. Solicitada documentación (licencia ambiental y memoria técnica), los agentes han descubierto que no se le otorgó la citada licencia, por lo que ejercía la actividad sin licencia desde 2019. Por estos hechos, se ha procedido a levantar acta denuncia a la empresa por carecer de licencia ambiental y por otras infracciones observadas.

Siguiendo con la investigación del sospechoso por robo, los agentes han averiguado que residía en unas edificaciones de una parcela de la localidad. Una vez personados en el lugar, han descubierto un taller ilegal de reparación de carretillas elevadoras que poseía el padre del sospechoso.

Los guardias civiles pidieron entonces la declaración de responsabilidad ambiental y la documentación pertinente sobre residuos, seguros y registro en industria, pero el hombre negó poseer ninguno de ellos, por lo que levantaron acta denuncia y solicitaron al Ayuntamiento su cierre temporal hasta la subsanación de las infracciones.

ACTIVIDAD SIN LICENCIA

En la misma parcela observaron once carretillas elevadoras y una cabeza tractora que la hermana del sospechoso afirmaba que no son de su padre, sino de un amigo de este poseedor de un negocio de compra venta de vehículos de segunda mano.

Una vez solicitada a este la licencia de actividad, seguro y la pertinente documentación, los agentes han comprobado que no poseía nada de ello, por lo que han levantado acta denuncia por realizar la actividad sin licencia y por otras infracciones.

GASES Y COMPONENTES PELIGROSOS

Por último, en una parcela cercana, los agentes han observado gran cantidad de residuos de diferentes ámbitos, como derrames de aceites, botellas de nitrógeno, cableado, cobre, hierro, ruedas, motores de vehículos y gran cantidad de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos con gases y componentes considerados peligrosos.

La hermana del sospechoso manifestó que pertenecían a su marido, que posee una tienda de electrodomésticos en L'Alcúdia. Una vez identificado al propietario, los agentes han solicitado licencia ambiental, IMA, seguro de responsabilidad civil, contrato de gestor de residuos y demás documentación pertinente, pero carecían de todos ellos, por lo que han levantado acta denuncia a la empresa y pedido al Ayuntamiento el cierre de dicha actividad, la restitución del terreno a la situación anterior y la limpieza de los contaminantes.

Los supuestos infractores son dos personas jurídicas de ámbito nacional y dos hombres de 43 y 59 años y nacionalidad marroquí. La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto Principal de Carlet y las actas denuncias han sido entregadas a la Consellería de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, al Ayuntamiento de L'Alcúdia y a la Oficina de Inspección de Trabajo de Valencia.