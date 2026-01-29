Denuncian la muerte de dos gatos "por traumatismos y hemorragias internas" en Guardamar del Segura

Archivo - Imagen de archivo de gatos - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Guardamar del Segura (Alicante) ha denunciado ante la Guardia Civil la muerte de dos gatos "por diversos traumatismos y hemorragias internas" en el entorno de la avenida Cervantes. La decisión se ha adoptado tras conocer los resultados del informe 'post mortem' veterinario que determina que los felinos fallecieron por esas causas, ante un posible caso de maltrato animal.

Así lo ha señalado el alcalde del municipio, José Luis Sáez, en una publicación en su perfil de Facebook, donde ha subrayado que el consistorio condena "categóricamente" estos hechos.

El primer edil ha indicado que el Ayuntamiento, a través del departamento de Medio Ambiente y Protección Animal, "continúa trabajando" conforme a la Ley 7/2023 de Bienestar Animal.

También ha mostrado su agradecimiento "a quienes cuidan de los animales" y ha animado a la ciudadanía "a denunciar cualquier maltrato". "El deber de cuidado, atención y socorro ante el maltrato es responsabilidad de todos", ha sentenciado.