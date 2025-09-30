Desactivadas todas las alertas por lluvias en la Comunitat Valenciana

Barranco en Aldaia en el episodio de lluvias del 29 de septiembre de 2025 - ROBER SOLSONA/EUROPA PRESS

VALÈNCIA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha decretado a las 18 horas de este martes la finalización de la alerta naranja por lluvias en el litoral norte de Alicante, con lo que ya no hay ningún aviso vigente en la Comunitat Valenciana.

Durante este martes se ha mantenido activada la alerta en nivel naranja por lluvias en el litoral norte de Alicante, después de que los avisos en las provincias de Valencia y Castellón hayan finalizado.

El lunes estuvo marcado por la alerta roja en todo el litoral de Valencia y en el litoral norte de Castellón. Fue una jornada complicada en localidades valencianas como Cullera o Sueca, con lluvias "históricas".