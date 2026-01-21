Los desalojados de un bloque de pisos en Rojales tras la rotura de un pilar desconocen cuándo podrán volver

Imagen del edificio desalojado en Rojales (Alicante) - AYUNTAMIENTO DE ROJALES

ALICANTE, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las 27 personas desalojadas el pasado lunes de un bloque de viviendas en Rojales (Alicante) tras la rotura de un pilar durante unas actuaciones de rehabilitación del edificio desconocen cuándo podrán regresar a sus casas, según ha indicado el alcalde del municipio, Antonio Pérez, en declaraciones a Europa Press.

El primer edil ha detallado que se trata de una construcción de cuatro alturas que cuenta con diez viviendas y bajos comerciales y que ya está apuntalado tras lo sucedido. También ha señalado que los vecinos han sido realojados temporalmente en dos hoteles de la localidad y que el Ayuntamiento ha asumido el coste del hospedaje de los primeros días.

Pérez ha recordado que los desalojados pudieron acceder este martes a sus viviendas a recoger algunas pertenencias porque el bloque está apuntalado y, aunque "según los técnicos no hay peligro de que se caiga", no podrán volver a habitar sus domicilios hasta que no se complete la reparación.

El desalojo se produjo el pasado lunes, tras la rotura de un pilar mientras operarios realizaban trabajos en el marco de un proyecto de rehabilitación del edificio encargado por la comunidad de propietarios, según el alcalde.

Ante la "gravedad" después de ese hecho, los profesionales "salieron corriendo" y avisaron a la policía. En ese momento, los vecinos fueron avisados "casa por casa" para que abandonaran el bloque.

PROYECTO DE REPARACIÓN

De acuerdo con el primer edil, tanto la dirección facultativa de las obras contratada por la comunidad como técnicos municipales están ahora "recalculando" la modificación de este proyecto ante la situación actual.

De hecho, ha precisado que la rotura del pilar obliga a volver a redactar las actuaciones para garantizar totalmente la seguridad y la estabilidad de la construcción. Aunque todavía no hay previsiones exactas de cuándo podrán volver estas personas a sus casas, Pérez ha recalcado que, una vez se presente al consistorio ese proyecto, al día siguiente podrán iniciarse las obras.

Además, el alcalde ha afirmado que el Ayuntamiento de Rojales trabaja para que los vecinos, "mientras están fuera de sus casas, estén lo más cómodos posible" y que sufran "el menor perjuicio" tras haber tenido que abandonar sus viviendas.

Sobre las alternativas de alojamiento temporal para los afectados, el alcalde ha recalcado que en las próximas horas se determinará si podrán seguir en los hoteles, que, "en principio, tenían algunas reservas para el fin de semana", por lo que previsiblemente se va a "reorganizar" el alojamiento, pues alguna persona puede marcharse con familia o amigos que les hagan un hueco en sus casas o incluso buscar otra alternativa habitacional, si bien "las circunstancias varían en función de cada una de las diez viviendas y sus familias".