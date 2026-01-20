Desalojan un edificio de Tavernes de la Valldigna al caerse una terraza por el temporal marítimo

Imagen del temporal marítimo a su paso por Tavernes de la Valldigna - AYUNTAMIENTO DE TAVERNES DE LA VALLDIGNA

VALÈNCIA, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil y la Policía Local de Tavernes de la Valldigna (Valencia) han desalojado este martes un edificio de forma preventiva al desprenderse una terraza por el temporal marítimo que está afectando a la Comunitat Valenciana a causa de la borrasca con gran impacto denominada 'Harry'.

En concreto, se han desalojado a cuatro personas, puesto que solo había gente en dos apartamentos, ya que se trata de una zona vacacional, según fuentes municipales.

Asimismo, el edificio, de cuatro alturas, está acordonado y los técnicos municipales están supervisando la estructura, han detallado las mismas fuentes.