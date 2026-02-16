Desarticulada una organización criminal acusada de 46 robos en viviendas de la provincia - GUARDIA CIVIL

CASTELLÓ 16 Feb. (EUROPA PRESS) - -

La Guardia Civil ha desarticulado por completo una organización criminal muy activa supuestamente dedicada a la comisión de robos en el interior de viviendas de la provincia de Castellón tras detener a seis individuos, a los que se les acusa de un total de 46 robos, según ha informado el instituto armado en un comunicado.

La investigación fue iniciada por el Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Burriana durante el verano de 2025, tras detectarse un incremento de robos con fuerza en domicilios habitados en distintas localidades de la provincia. La organización estaba asentada principalmente en Castelló y Moncofa, si bien extendían su actividad delictiva a toda la provincia, principalmente en las localidades de Vinaròs, Benicàssim, Alcora, Burriana, Vall d'Uixó, Nules, Betxí y Onda.

La organización empleaba un modus operandi característico: tras violentar la cerradura mediante herramientas tipo punzón y posteriormente utilizar el conocido método del 'pico de loro' -empleando unas pinzas con las que rompían el embellecedor del cilindro de la cerradura-, accedían a las viviendas para sustraer dinero, joyas, dispositivos electrónicos, material de telecomunicaciones y otros efectos de valor.

Como particularidad, retiraban las mirillas de las puertas que estaban forzando, así como las del resto de viviendas del mismo rellano, con la finalidad de comprobar que no hubiese moradores en el interior antes de cometer el robo. Este detalle fue clave para la identificación y vinculación de los hechos con el mismo grupo organizado.

Las investigaciones permitieron determinar que la organización comenzó su actividad delictiva en julio de 2025, fecha del primer hecho que se les atribuye. Tras el análisis de los datos obtenidos los agentes lograron identificar a los integrantes de la organización, así como los distintos roles que desempeñaban, los medios utilizados y los lugares empleados, tanto para residir como para almacenar y dar salida a los efectos robados.

Autorizadas judicialmente, el pasado 9 de febrero se llevaron a cabo tres entradas y registros en Castelló, en colaboración con unidades de la Compañía de Burriana, la Unidad Orgánica de Policía Judicial y USECIC. Durante los registros se intervinieron numerosos efectos relacionados con los delitos investigados, entre ellos relojes, bolsos, teléfonos móviles, perfumes, piezas de joyería y bisutería, ordenadores, gafas y otros electrodomésticos.

Asimismo, en Moncofa se incautó el vehículo que los detenidos pretendían utilizar para desplazarse a otras provincias en los días siguiente y, además, se localizaron 100 gramos de supuesta cocaína en roca. Fruto de esta investigación, la Guardia Civil ha detenido a seis personas, a las que se les atribuyen presuntamente 46 delitos de robo con fuerza, pertenencia a organización criminal y un delito contra la salud pública por tráfico de drogas.

Los detenidos, junto con las diligencias instruidas, fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de Guardia de Castellón, que decretó el ingreso en prisión de todos ellos.