Desarticulada una organización en la provincia de Valencia que traficaba con drogas y detenidas diez personas

Material intervenido - JEFATURA

VALÈNCIA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal dedicada al tráfico de drogas y han detenido a diez personas, ocho hombres y dos mujeres, de entre 30 y 58 años, como presuntos autores de los delitos de tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales. A uno de ellos se le imputa también un delito de tenencia ilícita de armas, según ha informado Jefatura en un comunicado.

Los investigadores han registrado ocho domicilios en diferentes puntos de la provincia de Valencia y han intervenido más de 82.000 euros, 1.180 gramos de cocaína, dispositivos móviles, relojes, seis vehículos, un arma de fuego y una plantación de marihuana con 237 plantas.

La operación policial, llevada a cabo por agentes de la Comisaría Local de Policía Nacional en Paterna (Valencia), da continuidad a una intervención llevada a cabo en mayo de 2025, en la que aprehendieron 28 kilos de cocaína ocultos en un vehículo, en lo que en el argot policial se denomina 'caleta', es decir, un hueco previamente preparado para transportar la droga.

Las pesquisas de los investigadores han permitido identificar a los integrantes de la organización criminal dedicada al tráfico de drogas, así como la función de cada uno de ellos en la misma. Así, uno de ellos se encargaría de sufragar los gastos económicos iniciales de cualquier operación de compra y venta de sustancia estupefaciente, cobrando posteriormente con intereses esas transacciones, bien con dinero en efectivo, con cocaína o con diversos bienes.

Otro de los integrantes de la organización criminal sería el encargado de trasladar la sustancia estupefaciente en grandes cantidades, empleando para ello un vehículo "caleteado", recibiendo a cambio cocaína que vendería en dosis a terceras personas desde su domicilio.

En el registro que los agentes realizaron en su vivienda localizaron un hueco oculto entre los escalones de la misma, donde hallaron una caja de zapatillas con casi un kilo de cocaína en su interior, una báscula y útiles para su preparación.

Los investigadores identificaron también a un tercer integrante de la organización que se encargaría de contactar con los suministradores de la droga y supervisar los envíos de la misma, además de realizar el papel de vehículo lanzadera.

Un cuarto integrante se encargaría de realizar labores de vigilancia para evitar que el resto de miembros fuesen vigilados, además de actuar presuntamente como testaferro. Por último, el resto de miembros venderían la sustancia estupefaciente al menudeo desde sus domicilios y al parecer blanquearían el dinero obtenido de esta actividad delictiva con la venta de bienes muebles e inmuebles a los investigados.

OCHO REGISTROS DOMICILIARIOS

La operación policial, tras tener identificados a los integrantes de la organización criminal, culminó con la entrada y registro de ocho inmuebles situados en diferentes puntos de la provincia de Valencia, así como con la detención de diez personas, ocho hombres y dos mujeres como presuntos autores de los delitos de tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales, imputándole a uno de ellos también un delito de tenencia ilícita de armas.

En los registros los agentes intervinieron un total de 82.260 euros, 41.000 de ellos en forma de pagaré como reconocimiento de deuda, varios dispositivos móviles, relojes de alta gama, seis vehículos, 1.180 gramos de cocaína y un arma de fuego. También se desmanteló una plantación de marihuana con 237 plantas.

De los detenidos, dos han pasado a disposición judicial y se ha decretado su ingreso en prisión. El resto quedó en libertad una vez oído en declaración tras ser advertido de la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando fuese requerido.