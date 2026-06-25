Desarticulada en Valencia una organización que estafó casi tres millones con el método del 'hijo en apuros'

Archivo - Vehículo Policía Nacional - JEFATURA - Archivo

VALÈNCIA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal asentada en la provincia de Valencia dedicada presuntamente a cometer estafas masivas mediante la modalidad conocida como estafa del 'hijo en apuros', según ha informado Jefatura en un comunicado.

La operación se ha saldado con la detención de los principales integrantes del entramado criminal, responsables presuntamente de causar un perjuicio económico cercano a los 3.000.000 de euros y acumular cientos de denuncias repartidas por todo el territorio nacional.

La investigación se inició en mayo del año 2025 gracias a la información obtenida a través de denuncias recibidas en el canal contacta@policia.es disponible en la página web de Policía Nacional e interpuestas en distintos puntos de España. Todas ellas estaban relacionadas con una modalidad delictiva basada en el envío masivo de mensajes a teléfonos móviles simulando ser familiares directos que habían cambiado de número de teléfono y necesitaban ayuda económica urgente.

Las primeras pesquisas permitieron detectar la existencia de una organización criminal altamente especializada y asentada en la provincia de Valencia y con capacidad operativa en todo el territorio nacional.

Los investigadores recopilaron más de 500 atestados policiales y se analizaron más de 500.000 datos relacionados con este modus operandi --envío de mensajes, transferencias de dinero y llamadas telefónicas--, constatando que el entramado operaba de forma estructurada y coordinada, utilizando una gran cantidad de líneas telefónicas y cuentas bancarias para dificultar cualquier investigación.

Contaban con una estructura definida y con un claro reparto de tareas. En la cúspide de la red estaba el líder junto a otros tres varones que se encargaban de marcar las directrices. Como centro de operaciones empleaban la vivienda de uno de ellos ubicada en el municipio valenciano de Bétera. Desde allí realizaban la actividad delictiva y contrataban al siguiente eslabón formado por tres personas que también realizaban diariamente esta estafa.

En la base se encontraban otros tres individuos responsables del blanqueo de todo el beneficio para dar apariencia de legalidad a la actividad delictiva de la organización.

Los agentes comprobaron que muchas investigaciones previas terminaban identificando únicamente a personas utilizadas para recibir transferencias o retirar dinero en efectivo, las conocidas como mulas, mientras que los máximos responsables permanecían ocultos detrás de una compleja estructura criminal.

Por este motivo, la investigación se orientó a identificar a los encargados de la planificación, coordinación y ejecución del fraude masivo, y permitió situar a cada integrante dentro del entramado criminal.

HASTA 100.000 EUROS EN UNA MAÑANA

Avanzadas las pesquisas, los investigadores detectaron que parte de los beneficios obtenidos, hasta 100.000 euros en una sola mañana, presuntamente eran blanqueados a través de actividades empresariales relacionadas con el arrendamiento de vehículos de alta gama durante la época estival en la isla de Ibiza.

Los principales responsables mantenían un elevado nivel de vida sustentado, al parecer, con los beneficios obtenidos mediante las estafas y el cual era reflejado en su vida diaria y su ocio nocturno.

Finalmente, una vez identificados los líderes del entramado y determinada su participación en los hechos, se realizaron 13 entradas y registros, en la provincia de Valencia (9) y en Illes Balears (4), donde se intervinieron 20 vehículos de alta gama, 22 teléfonos, más de 73.000 euros, cuentas bancarias, material informático, 52 joyas --pulseras, collares, anillos y relojes de alta gama--, sustancia estupefaciente, y se han bloqueado dos bienes inmuebles y cuentas bancarias.

Han sido detenidas 10 personas como presuntas responsables de los delitos de organización criminal, estafa y blanqueo de capitales de las cuales 6 han ingresado en prisión. Actualmente la investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.