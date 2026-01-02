Desarticulado un punto de venta de droga y detenida una pareja acusada de suministrar cocaína por La Safor

Desarticulado un punto de venta de droga - CNP

VALÈNCIA, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado un punto de venta de sustancias estupefacientes en la comarca de la Marina Alta (Alicante) y han detenido a una pareja, un hombre y una mujer, de 32 y 30 años, como presuntos autores de un delito contra la salud pública y blanqueo de capitales, quienes se dedicaban al parecer a suministrar cocaína por diferentes localidades de la comarca valenciana de la Safor.

Se han intervenido 8.390 euros en efectivo, 640'8 gramos de cocaína, 403,6 gramos de sustancia de corte, así como diversos útiles para su manipulación, según ha informado la Jefatura en un comunicado.

Las investigaciones fueron asumidas por parte de la Brigada Local de Policía Judicial de Gandía, tras tener conocimiento los agentes de que una pareja asentada en un municipio de la comarca alicantina de la Marina Alta, se estaría dedicando a la venta de cocaína.

Una vez se llevaron a cabo las primeras pesquisas, se pudo constatar que la labor única y diaria de los investigados consistía en la distribución de sustancias estupefacientes tras acordar previamente los encuentros con los compradores en diferentes localidades valencianas de la Safor. La investigación culminó la pasada semana con una entrada y registro en una vivienda y un trastero, empleado este para la comisión de actividades ilícitas.

En el lugar, los agentes incautaron 8.390 euros en efectivo, 640,8 gramos de cocaína, 403,6 gramos de sustancia de corte, así como dos básculas de precisión, una envasadora y bolsas de vacío, tres teléfonos móviles y dos vehículos. Por tales hechos, se detuvo a dos personas, una pareja de hombre y mujer, como presuntas autoras de los delitos contra la salud pública y blanqueo de capitales, que pasaron a disposición de la autoridad judicial.