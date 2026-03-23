Desarticulado un punto de venta de drogas en Carcaixent y detenidas dos personas

Material intervenido en la operación - OPC

VALÈNCIA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Guardia Civil han desarticulado un punto de venta de drogas en la localidad valenciana de Carcaixent y han detenido a dos personas, una de ellas con un señalamiento de búsqueda, detención e ingreso en prisión, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

Dentro de los servicios establecidos de forma permanente, en el marco del plan de actuaciones para la prevención de los delitos contra el tráfico, enfocada en desactivar puntos destinados al menudeo de drogas en Carcaixent, arrancó la denominada Operación CARCAIXENT-SU2611.

La investigación se inició después de que los agentes tuvieran conocimiento de que en una vivienda de la localidad se vendían drogas al menudeo. Por parte del área de investigación se establecieron vigilancias discretas en las inmediaciones del domicilio y los agentes observaron el flujo constante de personas, las cuales acudían a la vivienda y permanecían escasos minutos en su interior.

Tras varias semanas de vigilancias y recopilación de información, los efectivos confirmaron que desde el domicilio se estaban distribuyendo sustancias estupefacientes, en este caso cocaína.

Con el ánimo de desarticular el punto de venta ante la eventual festividad de Fallas, donde se suponía el incremento en la distribución y venta de estupefacientes, los agentes solicitaron de la autoridad judicial la entrada y registro en el domicilio en cuestión, algo que fue autorizado.

Por ello, el pasado día 13 de marzo, los efectivos realizaron la entrada y registro en el domicilio, donde intervinieron dosis de supuesta cocaína preparada para su venta, así como dinero en efectivo y material utilizado para el pesaje y la preparación de las dosis.

En concreto, las sustancias aprehendidas en el registro fueron 14 dosis de cocaína preparadas para la venta; 60 gramos de cogollos de marihuana; 445 euros en billetes de diverso valor; una báscula de precisión; y utensilios preparación de las dosis.

Como resultado de la actuación, los agentes detuvieron a un hombre de nacionalidad española y 63 años como responsable de un delito contra la salud pública relacionado con el tráfico de drogas.

También arrestaron a una mujer que se encontraba en el interior del domicilio en ese momento a la que le figuraba un señalamiento judicial en vigor de búsqueda, detención e ingreso en prisión. Ambos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto Principal de Carcaixent. Las diligencias han sido entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 7 de Alzira.