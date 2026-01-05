Desarticulado en Valencia un grupo criminal que había cometido hasta 58 robos en supermercados de toda España

Desarticulado un grupo criminal que había cometido hasta 58 hurtos en supermercados de toda España - GUARDIA CIVIL

VALÈNCIA, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha desarticulado un grupo criminal que había cometido hasta 58 hurtos a gran escala en supermercados de toda España y ha detenido a cinco personas e investigado a otras dos de entre 33 y 54 años todos ellos. El valor total de lo sustraído en los distintos golpes de la organización supera los 40.000 euros.

La 'operación Vanchange' comenzó a mediados de octubre, cuando en las localidades valencianas de Guadassuar y Càrcer se produjeron dos robos en los que se había utilizado el mismo vehículo de alquiler, según ha informado el instituto armado en un comunicado.

Los agentes comprobaron que el arrendador y los ocupantes del mismo tenían numerosos antecedentes por delitos contra el patrimonio e incluso sobre uno de ellos pesaba una requisitoria judicial de ingreso en prisión.

Las pesquisas les llevaron a comprobar que se trataba de un grupo "perfectamente organizado" dedicado al hurto a gran escala en varias cadenas de supermercados. De hecho, han apuntado desde la Guardia Civil, no solo se quedaban en Valencia, sino que recorrían distintas provincias como Albacete, Alicante, Castellón, Cuenca, Murcia, Tarragona, Teruel y Zaragoza.

En cuanto al 'modus operandi', los ahora detenidos utilizaban vehículos de alquiler para desplazarse y los cambiaban "con frecuencia" para tratar de eludir la investigación policial. Además, cuando eran identificados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, empleaban datos falsos para ocultar las requisitorias en vigor o el hecho de que ni siquiera tenían carné de conducir.

Una vez en el lineal del supermercado, uno de los autores llamaba la atención de los trabajadores, haciendo las veces de señuelo. En ocasiones uno de ellos realizaba algún pago por algún producto de escaso valor, mientras el resto de la banda sacaba carros repletos de productos de gran valor económico. El valor total de lo sustraído en los distintos golpes de la organización superaba los 40.000 euros.

Posteriormente, acudían a "barriadas marginales" de Alberic, Carlet y Torrent, donde realizaban la venta de los productos robados y lograban el beneficio económico de los robos.

LA VIVIENDA DE LOS 'CABECILLAS' ESTABA EN GAVARDA

El juzgado autorizó la entrada y registro en la vivienda de los 'cabecillas' de la banda, ubicada en Gavarda, lo que permitió la detención de dos de sus miembros y también la aprehensión de dinero en efectivo y objetos sustraídos que les vinculaban "directamente" con la comisión de los hechos delictivos.

Ese mismo día, para tratar de evitar su fuga, los agentes han detenido a otros tres integrantes de la banda en Alberic y Carlet. Otros dos hombres que se encontraban en un centro penitenciario al estar en prisión provisional por la comisión de otros hechos también han sido investigados en el marco de esa operación.

Los cinco detenidos y los dos investigados son hombres de entre 33 y 54 años y de nacionalidad española. Se les imputan 58 delitos de hurto cometidos en supermercados, además de 22 quebrantamientos de condena, puesto que tenían prohibiciones de acercamiento respecto de supermercados.

También dos robos con fuerza, un delito continuado de conducción de vehículo sin autorización (carné), defraudación de fluido eléctrico y pertenencia a organización criminal. Además, para cuatro de ellos se ha decretado prisión provisional sin fianza.

La colaboración de los supermercados y de su personal, según ha resaltado la Guardia Civil, ha sido "clave" para el "éxito" de la operación. La investigación ha sido llevada a cabo por agentes de los Puestos de Carlet y Xàtiva y las diligencias fueron entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Alzira.