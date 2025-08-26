Desarticulados en la ciudad de València dos puntos de venta de drogas y detenidos seis hombres

VALÈNCIA, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado en València dos puntos negros de venta de drogas y han detenido a seis hombres, de entre 25 y 35 años, como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas, según ha informado la Jefatura Superior de Policía en un comunicado. A cuatro de los arrestados se les imputa también un delito de pertenencia a organización criminal.

Estas detenciones se han llevado a cabo en el marco de dos operaciones policiales desarrolladas contra la venta de sustancias estupefacientes al menudeo realizadas en los últimos días en la capital valenciana.

Las investigaciones que han conducido a la desarticulación de estos puntos de venta de drogas y a las seis detenciones se iniciaron después de que los agentes tuvieran conocimiento de la existencia de dos posibles lugares de distribución de estupefacientes en la ciudad de València.

En uno de esos casos, los policías detectaron un portal situado en el barrio del Carmen desde donde podría estar vendiéndose droga a pequeña escala, ha indicado la misma fuente. Las indagaciones realizadas permitieron corroborar la actividad ilícita y averiguar que los miembros de ese grupo criminal tenían establecido un reparto de funciones.

La Policía Nacional ha detallado que al menos uno de ellos captaba a posibles compradores y mediante llamadas telefónicas y mensajería, les asignaba una hora y ubicación donde retirar la droga. Una vez en el lugar, otro varón les suministraba la sustancia estupefaciente.

Los agentes comprobaron que los miembros del grupo delictivo se ocultaban en un inmueble ubicado en el mismo edificio donde se realizaban las transacciones de droga y dinero. Estos hombres fueron detenidos in fraganti, en el momento en el que vendían sustancias estupefacientes a dos compradores, como presuntos autores de los delitos de tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal.

Los investigadores solicitaron a la autoridad judicial el pertinente auto de entrada y registro de la vivienda. En ella localizaron e intervinieron 1.185 euros, cerca de 25 gramos de marihuana, 16 pastillas de éxtasis, unos 11 gramos de hachís, 1'4 de cocaína rosa y 21 gramos de setas alucinógenas, así como básculas de precisión y diversos útiles para la preparación de estas sustancias ilegales.

Los arrestados en este caso, dos de ellos con antecedentes policiales, han pasado ya a disposición judicial.

SEGUNDA INVESTIGACIÓN

La Policía Nacional ha señalado, por otro lado, que la otra investigación que ha permitido desmantelar otro punto de venta de droga en València se inició después de que los agentes tuvieran conocimiento de que un varón podría estar vendiendo droga en la vía pública y haciendo uso de su vehículo para desplazarse a las diferentes localizaciones y poder tener una rápida huida cuando fuera necesario.

Los policías, a partir de los avances de la investigación, realizaron un registro en el domicilio de ese hombre y procedieron a su detención y también a la de su hermano como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas.

En este caso se intervinieron 185 gramos de cocaína, casi 562 de marihuana, 22 de cristal, 17 de MDMA, dos botes de popper, un revólver, 36 cartuchos y 1.840 euros en efectivo, además de útiles empleados para el pesaje y venta de la droga.