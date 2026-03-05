Desarticulados dos puntos de venta de droga en Cheste y otro de venta al por mayor en Vilamarxant

Droga intervenida en la operación - OPC

VALÈNCIA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, en el marco de la operación Garrama, ha desarticulado dos puntos de venta de drogas en Cheste y otro de venta al por mayor en Vilamarxant (Valencia), según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

A principios del mes de junio de 2025, los agentes recibieron informaciones, de manera anónima, sobre la existencia de un posible punto de venta de droga en Cheste. Estaba ubicado en un domicilio muy cercano a un centro educativo de la localidad. Los supuestos pases de droga se realizaban incluso a plena luz del día, coincidiendo con la entrada y salida de los niños del colegio y en presencia de éstos.

En este domicilio residían un hombre y su pareja. Asimismo, tenían alquilada una habitación a otro hombre que también estaría relacionado con la actividad ilícita. Las pesquisas verificaron que entre los meses de junio de 2025 a febrero de 2026 se realizaron multitud de transacciones de venta directa de droga a consumidores finales.

El morador principal de la vivienda, un hombre de 63 años, era también el responsable del control y gestión del punto. Además, otras cinco personas más estarían realizando funciones de venta directa tanto en el domicilio como en distintas zonas de la localidad, captación de clientes y cobro de deudas en ciertas ocasiones.

Los efectivos identificaron a tres personas que podrían ser las encargadas de suministrar las sustancias estupefacientes el punto de venta. Se trataba de una pareja de 41 y 38 años y de una mujer de 71 años. Residían en dos chalets ubicados en una urbanización de Vilamarxant.

La investigación permitió relacionar a los tres de forma directa con el avituallamiento de distintos tipos de drogas al punto de venta ubicado en Cheste. La mujer de edad avanzada era usada para que acompañara a la pareja cuando trasladaban grandes cantidades de droga desde su domicilio hasta el punto de venta. También, su vivienda era utilizada como "guardería" de las sustancias estupefacientes y del dinero obtenido de la actividad delictiva.

Durante la entrada a la vivienda para, posteriormente, realizar el registro, mientras la Guardia Civil intentaba abrir la puerta que daba acceso al interior de la parcela, el hombre disparó. El arma era de aire comprimido y de gran potencia y la mujer aprovechó este instante para lanzar dos bultos a la parcela colindante.

Los agentes localizaron los dos bultos y comprobaron que en uno de ellos había útiles para el corte y la venta de drogas al por mayor y en el otro 700 gramos de cocaína.

SEGUNDO PUNTO DE VENTA

Por otro lado, los agentes detectaron un segundo punto de venta en Cheste. Estaba ubicado en otro domicilio y no tenía relación directa ni con el otro punto ni con el que suministraba las sustancias estupefacientes. Lo gestionaba una mujer de 58 años que vendía directamente la droga a consumidores finales.

Los investigadores también se percataron de que a primera hora de la mañana y a última de la tarde, distintas personas de origen extranjero entraban y salían, pudiendo pernoctar en la vivienda.

Durante el registro de esta vivienda, los agentes comprobaron que se habían construido varias habitaciones de tamaño muy recudido que eran alquiladas, por 200 euros, a extranjeros con escasos recursos económicos. Estos vivían en condiciones precarias y en algunas habitaciones solo cabía una cama individual.

El 10 de febrero se realizaron cinco entradas y registros en viviendas y se detuvo a ocho personas. Se intervinieron 700 gramos de cocaína, 1,8 kilogramos de hachís, 140 gramos de sustancia de corte, 6000 euros en efectivo y 11 armas --de fuego, simuladas, de aire comprimido y fogueo--, entre otros.

Por estos hechos han sido detenidas ocho personas, cuatro hombres y cuatro mujeres de 71, 63, 58, 56, 53, 43, 41 y 38 años. Siete de ellas de nacionalidad española y una italiana. Se les atribuyen los delitos contra la salud pública, pertenencia a organización criminal y homicidio en grado de tentativa.

Tres de los detenidos han ingresado en prisión. La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Equipo ROCA de Llíria. Las diligencias han sido entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Requena.