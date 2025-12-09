Desarticulan un punto de venta de estupefacientes en Piles tras una denuncia de malos tratos

Material y dinero intervenido en la operación - OPC

VALÈNCIA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un joven de 18 años en Piles (Valencia) y ha logrado desarticular un punto de venta de sustancias estupefacientes, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

La investigación comenzó tras la interposición de una denuncia de malos tratos en el ámbito familiar por parte de un joven de 18 años hacia su madre. El motivo de la discusión habría estado relacionado con el consumo de este tipo de sustancias.

Fue entonces cuando los investigadores comenzaron con la investigación. Tras realizar numerosas pesquisas, los efectivos lograron desarticular un punto de venta en Piles e intervinieron 270 gramos de cogollos de marihuana, dosis de cocaína, báscula de precisión y casi 300 euros en efectivo.

Por estos hechos se ha detenido a un joven de 18 años y nacionalidad española. Se les atribuye un delito de malos tratos en el ámbito familiar y tráfico de drogas.

La investigación, que ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto Principal de Oliva, continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones. Las diligencias han sido entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Gandía.