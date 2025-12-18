El Desfile de perros llega este domingo a Bioparc

Archivo - Hunter, ya adoptado - BIOPARC - Archivo

VALÈNCIA, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La protectora Adopta Un Perro Abandonado (A.U.P.A.) y la Fundación Bioparc organizan, un año más, el Desfile de perros en busca de un hogar antes de Navidad. Un evento que tuvo que posponerse la semana pasada por la alerta roja Meteorológica y se celebrará este domingo 21 de diciembre a las 12.00 horas en la plaza de acceso a Bioparc Valencia.

Esta nueva cita reunirá a unos 40 canes, entre los que alrededor de 15 son víctimas de la riada que permanecen en el refugio de Modepran y necesitan con urgencia rehacer sus vidas, según ha informado la organización en un comunicado.

La presentadora de À Punt Notícies Migdia, Rosa Romero, acercará las historias de todos ellos con la esperanza de que "enamoren" a una familia que les abra su hogar. En un ambiente de compromiso con el bienestar animal se hace un llamamiento a la adopción y tenencia responsable insistiendo en la responsabilidad que implica y, especialmente en estas fechas, se recuerda que no pueden convertirse en un regalo indeseado pues "no son un juguete".

Estas acciones solidarias cada vez despiertan más interés en la sociedad y la parte más positiva de la gran difusión del Desfile es que algunos de los perros ya no participarán porque estos días han encontrado un nuevo hogar. Esta misma semana ha sido Hunter, un pastor belga malinois de 3 años, enérgico e inteligente, quien se suma a Peque, Twister, Abel o Darek.

Por otro lado, "la lacra del abandono no cesa" y recientemente A.U.P.A. ha rescatado nuevos canes, entre ellos, tres cachorros que recorrerán la pasarela canina junto con otros como Sócrates, un mestizo de 4 años que, pese a haber sufrido maltrato es muy fiel, familiar y mimoso.

También Mostaza, muy afectiva con las personas y que requiere que la adopten con premura para ofrecer todo ese cariño, pues es la que más está padeciendo al no poder compartir espacio con otros perros por falta de socialización en su etapa temprana.

Por su parte, de Modepran conoceremos al juguetón Rolfo, de 3 años, que sobrevivió a la riada en el refugio y, tras ser acogido por una familia durante unas semanas, tuvo que regresar.

Estos encuentros también son una vía para concienciar sobre la importancia de dar una segunda oportunidad a los perros de avanzada edad, para que puedan disfrutar de la mejor calidad de vida sus últimos años.

Es el caso de Atila, de 15 años, que fue abandonado siendo ya muy mayor y añora a alguien que le dé mucho cariño y quiera jugar con él a la pelota, su pasatiempo favorito. Estos Desfiles de perros en busca de un hogar son la mejor oportunidad para descubrir todos estos perros de forma distendida, en un ambiente familiar y de estima por los animales.

Además, se cuenta con la ventaja de que las personas que se encargan de atenderlos nos pueden recomendar el que mejor pueda adaptarse a nuestras características y lograr ese "final feliz" que, sin duda, llenará de una inmensa alegría nuestra vida.