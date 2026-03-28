Desmantelada una plantación de marihuana en el centro urbano de Santa Pola

Plantación de marihuana - GUARDIA CIVIL

ALICANTE, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, junto a la Policía Local de Santa Pola, ha detenido a un hombre tras desmantelar una plantación de marihuana en una vivienda ubicada en el centro urbano de la localidad alicantina.

La investigación, desarrollada por el Área de Investigación del Puesto Principal de Santa Pola, se inició en enero de 2026 tras recibirse información facilitada por la Policía Local, motivada por la recepción de diferentes informaciones aportadas por los vecinos de una vivienda situada en una zona céntrica del municipio, próxima a centros escolares y a un polideportivo municipal, tal como ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

Las primeras gestiones permitieron comprobar que, del inmueble investigado, emanaba olor a cannabis de forma continuada. Asimismo, de los análisis de las actuaciones realizadas, los agentes obtuvieron que el morador adoptaba medidas de precaución y vigilancia, compatibles con la posible existencia de una plantación en el interior.

Una vez recabadas las pruebas necesarias, se llevó a cabo un registro domiciliario en el que se localizó una plantación de cannabis con plantas en diferentes fases de crecimiento, lo que permitía dar continuidad a la producción. La instalación contaba con los elementos necesarios para el cultivo, siendo desmantelada en su totalidad.

Como resultado de la actuación, se procedió a la detención del responsable y a la intervención de 54 plantas de marihuana y 27 gramos de cogollos.

El detenido, un hombre de 36 años y al que se le imputa el delito contra la salud pública, por cultivo y elaboración de sustancias estupefaciente, ha sido puesto a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Elche, quedando en libertad con la imposición de medidas cautelares.