Desmantelada una plantación de marihuana en un paraje natural de Enguera

Plantación de marihuana desmantelada - OPC

VALÈNCIA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil han detenido a dos hombres que habían construido una plantación de marihuana en un paraje natural de Enguera (Valencia), según han informado estos cuerpos de seguridad en un comunicado.

La investigación comenzó a principios de julio, cuando varios ciudadanos alertaron de un trasiego sospechoso de personas y vehículo en un paraje natural de la Sierra de Enguera.

En una primera aproximación discreta al lugar, los agentes observaron un campo desbrozado y un sonido mecánico constante de lo que parecía ser un grupo electrógeno. Se confirmó que, en ese mismo lugar, en noviembre de 2023, el Grupo de Crimen Organizado de la Policía Nacional había efectuado una operación que se saldó con la intervención de 1.125 plantas de marihuana y la detención de ocho ciudadanos de origen albanés.

Con estos indicios, y ante la sospecha de que pudiera estar tratándose de perpetuar la actividad delictiva, el pasado 14 de julio se creó un operativo conjunto.

Agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional se desplazaron al lugar. En su aproximación se encontraron sirgas metálicas --cables de acero que cruzan los caminos-- para dificultar el acceso con vehículos a la zona donde parecía estar desarrollándose la actividad criminal.

Igualmente encontraron un sofisticado circuito de cámaras que transmitían en vivo a modo de circuito de vigilancia, así como un sistema de foto-trampeo oculto entre la vegetación Cuando los agentes lograron acceder a la zona encontraron una enorme plantación de marihuana al aire libre. Además, lograron detener a uno de los integrantes del grupo criminal, puesto que el resto logró huir campo a través.

Cuando los agentes consiguieron acceder a la zona encontraron una enorme plantación de marihuana al aire libre. Además, lograron detener a uno de los integrantes del grupo criminal, puesto que el resto logró huir campo a través. En ese momento se estableció un dispositivo de búsqueda en vehículos en los que se implicó también a personal de Protección Civil de Enguera y de las corporaciones locales limítrofes.

Esto permitió la detención, 40 horas después, de un hombre que fue encontrado deshidratado y herido en la demarcación policial. En el marco del operativo fueron incautados 90 kilogramos de cogollos de marihuana completamente secos en bolsas herméticas además de 2.440 plantas de marihuana. En la plantación se encontró una centrifugadora para separar el cogollo de la rama, básculas de precisión, una envasadora al vacío y varios útiles para la producción y preparación de la droga.

Por estos hechos fueron arrestados dos hombres de 34 y 36 años, de origen albanés, a los que se les imputan un delito contra la salud pública (tráfico de drogas) y otro de pertenencia a organización criminal.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado -UDYCO- de la Brigada Provincial de Policía Judicial de de la Policía Nacional de Valencia junto a agentes del Puesto Principal de Canals de la Guardia Civil.

Además, contaron con la colaboración de integrantes del Equipo Roca de Xàtiva, del SEPRONA de Navarrés y miembros de Protección Civil, Policía Local y de la corporación municipal de Enguera. Las diligencias han sido entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Xàtiva Plaza número 1.