Desmanteladas 2 plantaciones de marihuana en Genovés con 367 plantas tras el incendio del trasformador que las abastecía

Un agente de la Guardia Civil en la plantación de marihuana desmantelada en imagen de archivo - GUARDIA CIVIL

VALÈNCIA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a tres personas como responsables de dos plantaciones de marihuana desmanteladas en la localidad valenciana de Genovés, con 367 plantas en proceso de floración, que fueron localizadas por el incendio del transformador eléctrico que las abastecía, según ha informado la Generalitat en un comunicado

Así, la operación 'Palmeira' se inició cuando una empresa de suministro eléctrico advirtió del incendio de este trasformador ya que se encontraba trabajando por "encima de sus posibilidades", lo que indicaba "un enganche ilegal de fluido eléctrico", según las mismas fuentes.

Debido a esto, los vecinos se habían quedado sin luz y también sufrían cortes en numerosas ocasiones. Además, el transformador se encontraba en una zona de pinos con "un claro riesgo" de incendio forestal.

Los agentes localizaron un primer enganche ilegal que parecía alimentar un cultivo interior de marihuana y posteriormente se determinó la existencia de un segundo enganche con indicios de que servía para abastecer otro cultivo de plantas de marihuana. La explotación de la operación culminó con entradas y registros en dos chalets de una urbanización de la localidad.

En total, se aprehendieron 367 plantas de marihuana, 65 panales de luces led, 28 ventiladores, 11 máquinas de aire acondicionado, tres deshumidificadores, 13 filtros de carbono, cuatro extractores y dos cámaras de video vigilancia. También se procedió a la detención de tres hombres de 50, 51 y 55 años de nacionalidades española y albanesa.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Equipo de Investigación de Xàtiva con la colaboración de la Policía Local de Genovés. Las diligencias fueron entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Xàtiva.