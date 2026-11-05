Desmantelado un punto de venta de droga en Benicarló (Castellón) que lideraba un clan familiar y detenidas 15 personas

Archivo - Coche patrulla de la Guardia Civil - GC - Archivo

CASTELLÓ 5 Nov. (EUROPA PRESS) - -

La Guardia Civil ha desmantelado en Benicarló (Castellón) un importante punto de venta de droga liderado por un clan familiar en esa localidad. La operación ha culminado con la detención de quince miembros de esa organización a los que se investiga por delitos contra la salud pública y pertenencia a organización criminal, según ha informado el instituto armado en un comunicado.

En los seis registros practicados, los agentes han intervenido distintas sustancias estupefacientes, armas de fuego, dinero y bienes cuyo valor supera los 100.000 euros.

La investigación llevada a cabo durante los últimos meses ha constatado la actividad continuada de este clan en la distribución de sustancias estupefacientes, principalmente cocaína y heroína, desde distintos inmuebles del casco histórico de Benicarló. Los puntos de venta estaban vinculados entre sí y eran gestionados por miembros de un mismo entorno familiar.

En las actuaciones la Guardia Civil ha incautado cocaína, heroína, hachís, marihuana, cristal y otros derivados, además de material destinado a la preparación y distribución de las sustancias, entre el que figuraban básculas de precisión y envoltorios.

Asimismo, los agentes hallaron seis escopetas, diversas armas blancas y abundante munición, más de 10.000 euros en efectivo y efectos timbrados por un valor superior a 1.500 euros. También han sido intervenidos joyas, relojes, teléfonos móviles y ocho vehículos, cuyo valor conjunto superaba los 100.000 euros.

ANIMALES

La operación ha permitido sacar a la luz, además, una situación de especial gravedad relacionada con la tenencia y las condiciones de numerosos animales localizados en dos de los inmuebles registrados.

Dos de los detenidos están siendo investigados por el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) por su presunta implicación en delitos de maltrato animal, tras localizarse cerca de 180 gallos de pelea, 48 de ellos mutilados; varias aves fringílidas y más de 40 perros destinados a la actividad cinegética. La mayoría de estos últimos carecía de microchip identificativo.

Estos hechos han dado lugar a la tramitación de diversas propuestas de sanción por posibles infracciones administrativas.

Tanto los detenidos como los efectos intervenidos han quedado a disposición de la autoridad judicial competente, la titular de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia Plaza 3 de los Juzgados de Vinaròs.