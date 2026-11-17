Material intervenido en la operación - JEFATURA

VALÈNCIA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han desmantelado un punto de producción y distribución de sustancias estupefacientes ubicado en una zona rural de la localidad valenciana de Godelleta, según ha informado Jefatura en un comunicado.

La operación ha culminado con la detención de tres personas, dos varones y una mujer --pareja del cabecilla--, y la incautación de más de 20 kilogramos de droga entre cocaína, heroína y marihuana, así como dos machetes, un hacha, un cargador de gran capacidad y munición. El operativo ha contado con la intervención del Grupo Operativo Especial de Seguridad (GOES).

Las pesquisas se iniciaron por parte de agentes del Grupo de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Valencia tras detectar las actividades ilícitas de un varón. Al parecer, además de dedicarse al tráfico de sustancias estupefacientes, se encontraba huido de la justicia con tres reclamaciones judiciales vigentes, dos de ellas para su inmediato ingreso en prisión.

Los investigadores pudieron comprobar que el principal investigado adoptaba elevadas medidas de seguridad en torno al chalé donde se ocultaba, ubicado en una zona montañosa de difícil acceso por caminos de tierra. El perímetro contaba con cámaras de vigilancia que activaban alarmas ante la presencia de terceros, así como con la vigilancia constante de cuatro perros de gran tamaño.

Ante estas circunstancias, el operativo de entrada y registro --llevado a cabo el pasado 27 de octubre-- contó con la actuación del Grupo Operativo Especial de Seguridad (GOES) y el posterior registro por parte de los agentes especializados de la UDYCO, apoyados por la Unidad de Guías Caninos.

Durante la inspección del inmueble, los agentes localizaron dos habitaciones preparadas para el cultivo 'indoor', una plantación exterior con siete plantas de gran altura en avanzado estado de floración, así como áreas destinadas al secado y al empaquetamiento de la marihuana lista para su distribución.

Tras el registro, se incautaron de 5,6 kilogramos de heroína, 4,8 kilos de cocaína y 10,8 de marihuana. Además se ha intervenido un cargador de gran capacidad apto para cartuchos de 9 mm, 20 cartuchos de 9 mm, dos machetes de más de 40 centímetros y un hacha. Se incautó además una carta de identidad rumana a nombre de otra persona que portaba la fotografía del cabecilla, un documento que utilizaba de forma habitual para eludir los controles policiales.

Por estos hechos, este varón resultó detenido como presunto autor de los delitos de tráfico de drogas, falsedad documental y reclamación judicial. Tras pasar a disposición judicial se decretó su ingreso en prisión. También se arrestó a sus dos convivientes, un varón y una mujer.