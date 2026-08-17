Desmantelan una plantación de marihuana en un establecimiento de compraventa de objetos de segunda mano en Burriana

Desmantelan una plantación de marihuana en un establecimiento de compraventa en Burriana (Castellón) - GUARDIA CIVIL

CASTELLÓ 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Burriana (Castellón) ha desmantelado una plantación indoor de marihuana y ha detenido un hombre acusado de un presunto delito contra la salud pública.

La actuación se ha iniciado tras detectarse diversos indicios que apuntaban a la posible existencia de una plantación clandestina de cannabis oculta en un establecimiento de compraventa de objetos de segunda mano en la citada localidad, según ha informado el instituto armado en un comunicado.

Las investigaciones han permitido constatar la actividad ilícita mediante un registro en el establecimiento, donde los agentes han localizado una plantación indoor "perfectamente acondicionada" para la producción de cannabis.

La misma estaba compuesta por 141 plantas de marihuana en avanzado estado de floración, así como una "compleja" infraestructura iluminación, ventilación, climatización y control ambiental destinada a maximizar la producción de la sustancia.

La investigación ha sido llevada a cabo por la Guardia Civil de Burriana y ha contado con la participación de perros detectores de drogas del servicio cinológico de la Comandancia de Castellón. Las diligencias en unión al detenido han sido entregadas ante la autoridad judicial competente de la localidad de Vila-real.