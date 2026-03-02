Desmantelan una plantación de marihuana en una nave industrial de Vallada y detienen a cinco personas - GUARDIA CIVIL

VALÈNCIA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a cinco hombres por un delito contra la salud pública en Vallada (Valencia) tras desmantelar una plantación de marihuana con 1.026 plantas de distintos tamaños ubicada en una nave industrial en la que no se ejercía ningún tipo de actividad comercial "desde hacía años". Uno de los arrestados, considerado como el responsable de la plantación, ha ingresado en prisión sin fianza por alto riesgo de fuga.

Los agentes, mediante colaboración ciudadana, han tenido conocimiento de que distintas personas entraban y salían constantemente de la citada instalación. Una vez que la información ha sido corroborada, han realizado una inspección visual del interior de la nave, según ha informado el instituto armado en un comunicado.

En ella han detectado indicios que indicaban que allí se podrían estar realizando actividades relacionadas con delitos contra la salud pública. Además, uno de los agentes fue agredido por uno de los tres individuos que se encontraban en el interior de la nave.

Finalmente, mediante autorización judicial, los agentes han realizado la entrada y registro del lugar, que tuvo lugar el pasado 10 de febrero, con la que se han localizado cinco estancias ocultas detrás de dos grandes estanterías que ocupaban la mitad de la nave.

Cuatro de ellas estaban dedicas a la fase de producción de marihuana y la quinta a la de preparación. Todas disponían de ventiladores, paneles de luz, sistemas de ventilación y productos químicos necesarios para el cultivo indoor de esta sustancia.

MÁS DE 1.000 PLANTAS

La plantación contaba con 1.026 plantas de distintos tamaños y también se han encontrado 25.655 gramos de cogollos secos. Además, han comprobado que en la nave se había realizado un enganche a la luz mediante cableado que habían enterrado bajo hormigón.

Por estos hechos han sido detenidos cinco hombres: cuatro de 43, 34 y 39 años de nacionalidad polaca y uno de 42 años y ucraniano. Se les atribuyen los delitos contra la salud pública, defraudación del fluido eléctrico, pertenencia a organización criminal y atentado contra agentes de la autoridad.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto Principal de Canals, que han contado con la colaboración del Equipo de Investigación y el Equipo ROCA de la Compañía de Xàtiva. Las diligencias fueron entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Xàtiva plaza número 3.