Desmantelan en Torrevieja una banda de venta de droga y dos laboratorios clandestinos de 'tusi'

ALICANTE 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido en Torrevieja (Alicante) a 11 personas, ocho hombres y tres mujeres de entre 21 y 36 años, como presuntos integrantes de una organización criminal dedicada a la elaboración y venta de cocaína rosa, conocida como 'tusi'. Los agentes registraron cuatro viviendas de la localidad y comprobaron que dos de ellas funcionaban como laboratorios clandestinos de producción de esta sustancia.

La operación 'Suebicum', dentro de las realizadas contra el tráfico de drogas, comenzó el pasado marzo, cuando efectivos del puesto principal de Torrevieja investigaban una serie de robos con fuerza en viviendas y robos con violencia cometidos en la localidad, actuaciones que culminaron con la detención e ingreso en prisión del presunto autor. Las gestiones practicadas permitieron localizar la vivienda en la que residía junto a otros miembros del grupo, informa el instituto armado.

El análisis de las pruebas recabadas permitió constatar que tanto esa vivienda como otras en la misma situación funcionaban como puntos de venta de 'tusi', droga que la organización distribuía principalmente en las zonas de ocio de Torrevieja.

Con el apoyo de la Unidad de Seguridad Ciudadana de Comandancia (Usecic) de Alicante y Torrevieja, los agentes practicaron cuatro registros, en los que detuvieron a los integrantes del entramado e intervinieron 12 gramos de 'tusi', 30 gramos de anfetamina, 820 euros en metálico y abundante instrumental destinado a la elaboración y dosificación de la droga.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la sección de instrucción del Juzgado de Instancia de Torrevieja correspondiente. Diez de los 11 arrestados quedaron en libertad con la imposición de medidas cautelares, mientras el otro ya se encontraba en prisión por los delitos de robo con violencia.

El 'tusi', cuya presencia en España no deja de crecer desde hace unos años, no es cocaína pese a su nombre popular: se trata de una mezcla de distintas sustancias psicotrópicas, principalmente ketamina, MDMA o anfetaminas, teñida de color rosa. Su composición aleatoria impide al consumidor saber qué está tomando realmente, lo que multiplica el riesgo de sufrir una sobredosis, brotes psicóticos o crisis de ansiedad, como vienen advirtiendo las autoridades sanitarias ante su expansión en el ocio nocturno y las zonas costeras.