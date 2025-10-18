Desmantelan varios puntos de distribución de droga y detienen a tres personas en Rojales y Daya Nueva (Alicante)

Desmantelan varios puntos de distribución de droga y detienen a tres personas en Rojales y Daya Nueva - POLICÍA NACIONAL

ALICANTE 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha desmantelado en las localidades alicantinas de Rojales y Daya Nueva varios puntos negros de venta de sustancias estupefacientes y ha detenido a tres personas --dos hombres y una mujer--.

La investigación se inició cuando los agentes tuvieron conocimiento de que un hombre, asentado en Daya Nueva, distribuía cocaína al menudeo desde su domicilio, según ha informado la Jefatura Superior de Policía en un comunicado.

Las gestiones realizadas por los policías determinaron que el principal investigado, con la colaboración de su pareja y otro hombre, dispensaba cocaína a consumidores y a otros redistribuidores locales.

Tras las vigilancias y seguimientos realizados, descubrieron que los sospechosos se dedicaban a la venta de drogas desde tres viviendas ubicadas en Rojales y Daya Nueva.

En la fase operativa de la investigación se llevaron a cabo tres registros domiciliarios en los que se intervinieron más de 850 gramos de cocaína, diversas cantidades de hachís y metanfetamina (cristal), cuatro básculas de precisión, 1115 euros en billetes fraccionados, una envasadora al vacío y un vehículo.

Por todo ello, los agentes han detenido a tres personas, dos hombres y una mujer, como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas.

Los arrestados, tras la práctica de las diligencias policiales, han sido puestos a disposición de los juzgados de instrucción de guardia de la localidad de Torrevieja.