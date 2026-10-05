Detenida en Alicante una presunta cooperadora en una estafa de 15.000 euros a un vecino de Valladolid

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ALICANTE, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Alicante a una acusada de ser cooperadora necesaria en una posible estafa a un vecino de Valladolid con el método del 'smishing'. Los presuntos delincuentes se hicieron pasar por representantes del banco de la víctima, que les facilitó datos de su identidad, tras lo que supuestamente hicieron tres transferencias de dinero del damnificado, de 15.499 euros en total, a otra cuenta que estaba a nombre de la ahora arrestada.

Según la investigación, la mujer recibió ese dinero, del que se quedó un pequeño porcentaje, y envió el resto a cuantas bancarias en paraísos fiscales de otros países que estaban controladas por los cerebros de la operación, ha explicado el cuerpo policial en un comunicado.

El afectado, cuando denunció el pasado mayo estos hechos, relató a los policías que personas desconocidas, valiéndose de SMS enviados a su teléfono móvil, se hicieron pasar por agentes de su entidad bancaria, hasta el punto de que al parecer le hicieron creer que tenía que realizar unos trámites para que la cuenta de su titularidad no quedara anulada.

TRANSFERENCIAS

Entre esos supuestos trámites, la víctima se hizo un selfi y facilitó datos de su identidad a los delincuentes, de lo que presuntamente se valieron para hacer tres transferencias del dinero de la víctima a otra cuenta. En concreto, una primera de 10.000 euros, una segunda de 4.500 euros y otra tercera de 999, por un total de 15.499 euros.

Los investigadores determinaron la identidad de la mujer, con domicilio en Alicante, titular de la cuenta. Según las pesquisas, había actuado como cooperadora necesaria de la estafa, recibiendo el dinero de la víctima, del que se quedó un pequeño porcentaje, y enviando el resto a cuantas bancarias en paraísos fiscales de otros países, controladas por los cerebros de la trama.

Después de solicitar la colaboración de los agentes de Policía Nacional de la Comisaría Provincial de Alicante, estos procedieron a la detención de la mujer como presunta autora de un delito de estafa por supuestamente ser cooperadora.

La arrestada, tras ser escuchada en declaración en dependencias policiales, quedó en libertad con la obligación de comparecer ante el juez cuando sea requerida para ello. La Policía ha trasladado todo el atestado policial a la autoridad judicial competente y ha dado por concluida la investigación.