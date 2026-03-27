Detenida en El Capello una mujer buscada por Rusia por estar implicada en un delito de estafa

Archivo - Coche de la Policía Nacional - ARCHIVO

ALICANTE, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad alicantina de El Campello a una mujer de 34 años de edad que era buscada por las autoridades de Rusia por estar implicada en un delito de estafa, según ha informado la Jefatura en un comunicado.

El país reclamante dictó una Orden Internacional de Detención para Extradición (OIDE) que fue puesta en conocimiento de la Policía Nacional tras tener sospechas de que la fugitiva podría haber elegido la provincia de Alicante para esconderse de la justicia de su país.

Por este motivo, los agentes comenzaron las investigaciones que permitieron localizarla en la localidad de El Campello (Alicante) y tras realizar un dispositivo policial fue detenida. La fugitiva había huido de la justicia de Rusia tras ser condenada por un delito de estafa, hechos cometidos en el año 2022 en la localidad rusa de Milkowski. Al parecer, la detenida sobornó al jefe de un hospital por más de 500.000 rublos rusos con el fin de obtener una ventaja en unos contratos.

La detenida, fue puesta a disposición del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, órgano encargado de realizar los trámites para su posterior extradición.