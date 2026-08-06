Detenida la cuidadora de una anciana por retirarle 24.000 euros de la cuenta sin permiso

Imagen de archivo de vehículo policial. - POLICÍA NACIONAL

VALÈNCIA, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Castellón a una mujer por presuntamente retirar dinero sin consentimiento de la cuenta bancaria de la persona que cuidaba, otra mujer de avanzada edad y delicado estado de salud, aprovechando durante meses los días de tratamiento médico de la víctima, hasta hacerse con casi 24.000 euros.

La investigación arrancó tras el fallecimiento de la víctima, a raíz de la denuncia de la familia. Los familiares se personaron en la entidad bancaria para actualizar y cancelar las cuentas de la mujer tras su deceso y detectaron que durante meses y sin percatarse se habían estado realizado retiradas de sumas importantes de efectivo de la cuenta bancaria de su madre, según han explicado las fuerzas de seguridad en un comunicado.

Estas retiradas de dinero eran totalmente inusuales y no se correspondían con los gastos habituales de la fallecida, una persona de avanzada edad en situación de alta vulnerabilidad, con escasa movilidad, que necesitaba cuidados 24 horas al día y que estaba sometida a un tratamiento médico.

Analizadas las retiradas de efectivo, coincidían con el periodo de tiempo en el que la investigada estuvo al cuidado de la perjudicada durante meses y finalizaron una vez que fue ingresada en un hospital antes de fallecer.

Realizadas las investigaciones correspondientes, se averigua que al parecer la investigada, de 49 años, acompañaba en ocasiones a la perjudicada a la sucursal bancaria para realizar retiradas de efectivo e incluso la ayudaba en esta gestión por su avanzada edad, por lo que podía saber perfectamente en número PIN de su tarjeta.

Además, se ha comprobado que la investigada ha llevado a cabo la venta de una joya perteneciente a la fallecida, todo ello sin conocimiento de los familiares.

Tras todas las pesquisas e indicios recogidos, los investigadores han procedido a la detención de la investigada como presunta autora de un delito de estafa y hurto, con un perjuicio económico estimado de 24.000 euros.